﻿麥樸思派定心丸 杜指一度大跌260點

美股假期後復市，受銀行和科技股下跌拖累，杜指一度大跌260點。環繞北韓核威脅的緊張局勢再度升溫，影響市場氣氛。不過，「新興市場之父」麥樸思認為，北韓危機對市場影響不大。地緣政治危機下，金價昨曾升至逾11個月高位。



南韓消息指出，北韓周六可能再次發射洲際導彈，美國駐聯合國代表則指北韓求戰，令地緣政治危機進一步升溫。



現貨金價昨曾升6.69美元，升幅相當於0.5%，報每盎司1339.04美元，為去年9月27日以來高位。



杜瓊斯工業平均指數一度大跌260點，跌至21700點水平，至今晨四時收報21,753點，跌234點；納斯達克指收報6375點，跌59點。滙控（005）美國預託證價格收報74.55港元，較香港收市價跌0.46港元；中移動（941）美國預託證價格收報81.61港元，較香港收市價跌0.39港元。



麥樸思唱好中港股



現為鄧普頓新興市場集團主席的麥樸思，昨日在一個記者會上表示，儘管美國與北韓之間的緊張關係令近期地緣政治緊張局勢升溫，但從金融市場反應仍較溫和看，他相信投資者信心仍未受到很大影響。麥樸思強調，以目前的形勢，投資者在不同市場之間分散風險，至關重要。



提到南韓股市，麥樸思表示，雖然直接受北韓危機波及，但考慮到南韓的公司管治已有改善，再加以上市公司管理層實施的種種改革措施，均會支持韓股表現。



麥樸思又唱好內地股市及港股，認為兩地股市有能力繼續上升。他指出中國和美國利益關係密切，兩國發生貿易戰機會不大；相信內地經濟增長仍然可達6%以上，而北京政府實行的去槓桿和國企改革措施將會奏效，促使他看好內地股市。



港股昨日明顯缺乏方向，高低波幅不足200點，恒指早市高開57點，其後曾抽升131點，見27871點為全日高位，午後表現疲弱一度倒跌54點，見27685點全日低位，幸於尾段略為收復失地，恒指收報27741點，微升1點，終止3連跌走勢，成交額770億元，是7月初以來最低。國企指數則收報11191點，升8點。內地方面，上證指數連升3日，收市升4點，報3384點，創20個月的新高；深證成指則收報10986點，升24點，滬深兩市成交共5626億元人民幣。



美工廠定單跌3.3%



數據方面，美國的工廠定單金額在6月份升3.2%後，7月跌3.3%，符預期。同月的耐用品定單終值，跌幅維持在初值的6.8%，但跌得遠多過市場預期的2.9%。



歐羅區新出爐的八月份綜合採購經理指數（PMI）報55.7點，稍低於初值的55.8點，但維持擴張。