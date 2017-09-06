﻿非同權股大致有共識

港交所在兩周前剛完結新板諮詢，行政總裁李小加表示，已收到數百份回應，大部份認同需要吸引更多新經濟企業，包括未錄盈利的公司來港，同時贊成容許同股不同權制度，認為市場已就此大致達共識，希望在數周或數月內可進行第二輪諮詢。



李小加昨日在出席路透社活動時透露，希望推出另一輪諮詢，探討如何落實有關的措施，並保障投資者的建議，如日落條款的安排等。



在收到的回應中，有不少市場人士質疑新板的必要性，提出可在現有板塊另開新章，容許同股不同權公司上市。



港交所及證監會早前證實正在研究實名制，以推動與內地股票互聯互通機制。李小加表示，推行實名制沒有時間表，因沒有具體事情要做。