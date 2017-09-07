﻿儲局副主席費希爾辭職 美股喘定 陰霾未散

美股周二大跌超過200點後，周三早段回升，儘管環繞北韓核威脅的緊張情緒未完全消退，加上再有颶風來襲、發債上限期將至等憂慮，但市況暫見緩和。杜指今晨四時收報21807點，升54點。另外，聯儲局副主席費希爾（Stanley Fischer），以個人理由提出辭職。



杜瓊斯工業平均指數收市報21807點，升54點；納斯達克指數收報6393，升17點。滙控（005）美國預託證價格報74.54港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）報326.83港元，較香港收市價升2.63港元。



聯儲局副主席費希爾以個人理由提出辭職，在下月13日離任，他的任期到本於明年6月才屆滿。



七月貿易逆差擴大



數據方面，美國新出爐的7月份貿易逆差按月擴大0.3%，至437億美元，較分析師預期的447億美元少；期內，出口按月跌0.3%，進口按月跌0.2%；能源和飛機出口增加，抵銷汽車與消費品出口的部份跌幅。



紐約10月期油價在超級颶風艾爾瑪來襲前顯著升1.4%，見每桶49.34美元。倫敦現貨金價四連升後回軟，曾跌3.93美元，相當於0.29%，每盎司報1335.73美元。



騰訊支撐 恒指守27500



港股隨外圍股市下跌，恒指低開69點，報27671點，其後反覆向下，先失守20天線（27549點），再穿27500點，最多跌319點，低見27421點，於27400獲支持，午後於騰訊（700）上升支持下，大市跌幅收窄，先後收復27500及20天線，恒指收報27613點，跌127點；國企指數收報11128點，下滑62點，成交金額896.67億元。



區內局勢緊張下，藍籌股普遍偏軟，滙控（005）及建行（939）推跌港股，兩股齊跌逾1%，合共拖低恒指59點，滙控更是連跌5個交易日。瑞聲（2018）回軟，跌3.27%；已落實分拆九倉置業的九倉（004）繼周二急升後，周三回吐，跌3.65%，為跌幅最大藍籌股。不過，股王騰訊力撐大市，升0.75%，報324.2元，為恒指貢獻21點升幅。



踏入9月以來，港股4個交易日中，有3日錄得跌幅。英皇證券研究部總監陳錦興指，地緣政治因素拖低港股，恒指於跌穿27500後，買盤增加，相信港股短期內較大機會維持上落市格局，恒指於介乎27500至28000間波動，但實際走向仍視乎區內局勢發展。