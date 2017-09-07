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﻿央行加息 加元急升

2017-09-07 列印
  加拿大央行昨日議息後，宣佈加息0.25厘，至1厘水平，為3個月來第二次加息，消息刺激加元匯價急升近2%。

　　加拿大央行將基準利率由0.75厘，上調至1厘，同時表示憂慮持續過剩的生產力、工資低迷、物價壓力，與地緣政治和加元匯價相關的風險，以及利率上升對家庭債務構成的衝擊等。

  該央行補充，未來的貨幣政策走向端視經濟、金融市場發展，以及通脹表現。加元兌美元匯價則應聲飆1.84%，見1.2146兌1美元（加元兌6.43港元）。

　　日圓到美市早段回軟0.26%，見109.17兌1美元（每百日圓兌7.15港元）。歐羅則在歐央行議息前夕造好，見1.195美元（歐羅兌9.33港元），升0.3%。
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