﻿人幣中間價八連升 逾兩年最長升浪 評論指具避險特徵

人民幣兌美元即期匯率昨日大幅波動，午後在岸人民幣（CNY）急漲，收市報6.5246，較上日反彈270點；帶動離岸人民幣（CNH）升逾100點，至6.5362。昨天的官方中間價則上漲59點，報6.5311，續創逾15個半月新高。至此，人民幣中間價「八連升」，錄得2015年以來最長連升。



交易員表示，近期人民幣升勢迅猛，人民幣有所超漲，但未見監管層明顯引導。美匯指數持續偏弱，人民幣將維持易升難跌的走勢。



《證券時報》發表頭版評論稱，從貨幣政策獨立、離岸及在岸資本市場深度足夠、資本管制相對寬鬆靈活等條件考察，人民幣已具備一定的避險貨幣特徵。



今年來海外併購跌43%



外管局前任國際收支司司長管濤認為，今年以來，人民幣匯率止跌回升，有內地經濟趨穩、外部美元回調、中美貨幣政策差異收斂等基本因素改善的原因，也有加強和改進跨境資本流動管理的因素。



另外，併購資訊服務公司Acuris指，2017年迄今，中國海外併購的交易總額為807億美元，跌43.3%，一方面是內地收緊資本管制，另一方面是海外的保護主義政策也令一些併購交易難以成事。至於外資於內地的併購交易總值達262億美元，增三成。



Acuris亦指出，如果和2015年同期海外收購交易額488.6億美元相較，今年海外收購表現並不差，私企和國企聯手「走出去」的收購交易，亦較容易獲當局批准。國家政策也鼓勵收購科技領域及高端製造業務。



另外，外電昨日引述德國報章報道，海航集團早前曾經提出收購德國最大保險公司安聯集團的大部份股權，惟遭拒絕。海航發言人對此不予置評。



海航提購遭安聯拒絕



外電引述安聯管理層透露，在諮詢持有部份股份中國主權基金中投公司後，決定拒絕海航的入股建議。報道稱，德國政府亦對海航擴大金融業的影響力保持警惕，因海航早前已成為德銀最大股東，若有任何收購安聯逾一成股權的投資者，都會被德國政府嚴格審查信用度及企業質素。



路透社引述消息稱，高盛已擱置海航旗下IT外包分支Pactera（文思海輝）在美國市場首次公開發行計劃，因交易未能滿足高盛的內部盡職調查要求；高盛拒絕就此事發表評論。



海航集團接受本報查詢時表示，旗下的文思海輝並未啟動上市工作，也沒有委聘任何投行安排上市；海航與高盛一直以來保持良好的合作關係，目前雙方各項業務均正常開展。在中央愈趨嚴密的監管下，海航今年的海外併購步伐亦大幅放緩，由去年全年的300億美元（約2340億港元），大幅減慢至年初至今的100億美元（約780億港元）。