﻿手機股「馬前失蹄」電訊商劈價迎新iPhone

蘋果下周推新iPhone前，香港電訊（6823）率先出招箍客，向數碼通（315）及香港寬頻（1310）下戰書，客戶轉至csl.及1010並選用指定的「600速」服務計劃，即送「用量皇」數據組合，變相每月減150元，最平每月316元無限數據，劈價逾三成。3香港昨日不謀而合亦出招劈價，減幅更進取高達33%。手機股昨日則趁市況回調，投資者沽貨獲利。



蘋果推出新iPhone一向都會成為市場焦點，往往新機未出相關股份就先炒一輪，早已連升幾日的手機股昨日回調，前日股價創新高的瑞聲（2018），昨日跌3.3%，收報139.1元。其他手機股都同樣下挫，高偉電子（1415）跌2.7%，舜宇光學（2382）和ASM太平洋（522）則分別跌1.7%及1%。



香港電訊送「用量皇」撬客



距離蘋果新產品發佈日餘下不足一周，不過，iPhone 8會延遲推出市面的消息就不時傳出。儘管如此，本港電訊商已積極備戰，香港電訊昨日出招，指明凡數碼通或香港寬頻現有客戶攜號轉台至指定的「600速」服務計劃，即送「用量皇」數據組合（原價每月150元）。「用量皇」數據組合容許客戶每月使用的流動數據用量超過月費計劃包含的數據用量時，繼續使用流動數據服務而沒有速度限制。



現時csl. 6GB和10GB「600速」計劃加「用量皇」數據組合，連18元行政費的月費分別為466元及606元。新優惠豁免「用量皇」數據組合的150元收費，變相分別減價32.2%及24.8%。而1010原本連行政費的6GB及10GB的「600速」月費分別為375元及515元，新優惠下則分別減價28.6%及22.6%。



3香港的6GB計劃原價為298元，合約期為24個月，優惠下合約期內每月回贈100元，攜號轉台客戶每月可享4GB額外數據，亦即以198元可享10GB數據流量，劈價逾三成。若申請「超級數據王」計劃，每月外加168元，無限數據計劃月費為366元，豁免行政費。