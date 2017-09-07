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﻿滙控新CEO料內部晉升

2017-09-07 列印
　　據英國《每日電訊報》報道，已於上周五加盟滙控（005）董事會的前友邦（1299）首席執行官杜嘉祺，將於下月一日正式成為該集團非執行主席。他上場後的首要任務，便是為該集團物色下任行政總裁人選，預期他將於今年前底前會有決定，但估計該職位最終可能內部晉升。

　　報道指，杜嘉祺希望聘請最佳的人選，接替明年退休的歐智華出任行政總裁之職，同時在內部及外部選將。滙控已聘用兩家獵頭公司，一家負責草擬一份內部人選名單；另一家則負責搜羅其他公司的好人選。目前熱門的內部人選，包括零售銀行及財富管理行政總裁范寧（John Flint）、環球銀行及資本市場行政總裁安思明（Samir Assaf），以及集團財務董事麥榮恩（Ian Mackay）。
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