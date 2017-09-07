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﻿星展推VR睇樓按揭App

2017-09-07 列印
　　星展銀行（香港）斥資7位數字，與地產代理世紀21合作，推出銀行界首個虛擬實境（VR）樓按手機應用程式。該行零售銀行業務及財富管理存款及抵押貸款董事總經理陳偉思表示，該手機應用程式除了提供虛擬實境，亦提供即時物業估值及即時按揭評估服務。目前該程式內有約500至600個二手樓盤提供VR，並會每日更新二手樓盤。

　　陳偉思稱，未來目標與發展商合作提供一手樓盤的相關服務。另外，陳偉思表示，該行的按揭個案數目按年有雙位數的增幅。又指該行按息沒有下調空間，未來會考慮增加現金回贈。
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