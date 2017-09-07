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﻿股東維權提四大質疑 瑞年：惡意指控或追究

2017-09-07 列印
　　瑞年國際（2010）小股東梁韶強通過律師，向傳媒指控公司董事會並無顧及小股東利益。梁韶強昨日通過黃嘉錫律師事務所，委託黃嘉霖律師宣讀新聞稿，提出四大質疑。其一，公司斥資15.5億元（人民幣，下同）收購Major Express Group，梁提出該公司資產淨值只有1.37億元，以及負債總額15.5億元，梁要求交代收購理據。其次，公司於2015年以前的5個財年均無間斷派中、末期股息，但至2016年年底，公司並無派任何股息。其三，梁質疑，公司於2015年4月至7月期間，以低於市價配股，又於2015年10月提出供股，其後股價大幅下跌，導致股份停牌，最後終止供股。最後，梁質問，公司於2016年回購約800萬股股份，是否足以提升公司資產淨值及每股盈利？梁又促請證監會，對上述收購目標是否由關聯人士擁有展開調查。

　　瑞年回應指，對於惡意動機及混淆視聽指控，將保留法律追究權利。
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