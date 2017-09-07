﻿IFC外望——「觸」不到的用戶 fb廣告被指誇大

活躍用戶已突破20億嘅facebook（fb），廣告收入滾滾而來，不過，有市場分析師發表報告，質疑fb聲稱能接觸到廣告的不同年齡層用戶人數，有誇大之嫌，因為偏離咗所在地區嘅人口統計數字咁話！



Pivotal Research嘅分析師日前發報告，指fb廣告經理聲稱，佢哋可以喺美國接觸到4100萬18至24歲年齡層用戶，同埋6000萬25至34歲用戶，但係實則美國舊年嘅人口統計顯示，18至24歲人口只有3100萬，而25至34歲嘅人口得4500萬咋喎！



fb嘅解釋就話，呢個數字只係俾客戶知道，喺某地區可能睇到佢哋廣告嘅人數估計，唔係要配合實際人口統計資料嘅；呢啲估計係基於例如用戶行為、用戶人口同來自手機嘅位置數據等因素。



其實，fb舊年9月曾經同廣告商講過，佢哋統計用戶觀看網上廣告嘅平均時間有人為浮報嘅情況，因為佢哋量度有「收睇」嘅標準只係至少3秒，意味撳錯咗超過3秒就當有睇啦！



Pivotal分析師威瑟爾就話，雖然fb呢種推算法未必會令所有廣告商卻步，但係多少影響到需要仔細計算開支同成效嘅電視廣告商，佢哋可能因為咁而勒住喺fb嘅廣告喎！



王健林大包圍起訴造謠者



針對有人「炮製、傳播」萬達董事長王健林被限制出境的事件，萬達昨天表示，正式向涉事媒體提出起訴，追究造謠傳謠者的法律責任，索取高額賠償，目前已獲法院立案。



萬達起訴的對象包括微信公眾號「財經小麵包」、「迪蒙智慧交通」、「新百姓雜誌」、「工信三板通」及微博帳號「coyote-abraham」、「亞洲新聞周刊雜誌」、「尚啟莊」、「核平嘴炮」、「吳曉偉」、「億邦動力網」等，萬達要求有關媒體公開道歉，以及分別賠償500萬元人民幣。同時，萬達也在美國啟動訴訟程序，向海外網站博訊網索賠200萬美元及要求公開道歉。據最高人民法院的司法解釋，利用訊息網絡誹謗他人，同一誹謗訊息被點擊、瀏覽達5000次，或被轉發500次以上，就構成誹謗罪。



高瞻