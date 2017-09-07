﻿市場簡訊

—佳兆業（1638）昨宣佈，與目標公司達成協議，將以現金17.57億元人民幣代價，收購A股上市目標公司21.25%股權，每股作價13元，該收購作價較協議日期前20個交易日的加權平均價溢價50.39%，收購資金來自佳兆業的內部資源。擬收購的目標公司2015年完成重組，轉型發展移動互聯網行銷，去年稅後純利1.82億元，按年跌67%。







—聯想（992）周二與美國聯邦貿易委員會（FTC）及和32名州檢察長，達成350萬美元（2730萬港元）的初步和解協議，該公司被指自2014年8月起銷售的約75萬部手提電腦，預載了可根據用戶訪問的網址彈出商戶和產品廣告的軟件，容易被罪犯利用作竊取消費者個人資料。



根據協議，聯想沒有承認或否認有關指控，但須披露預裝廣告軟件如何運作，並在安裝時先獲得批准，同時提供禁用或刪除軟件的方法。







—華建控股（479）發盈警，預期截至6月底止全年業績將由盈轉虧，去年錄得純利1810.1萬元，主要由於年度錄得撥回應付款項產生之收益約246.3萬元。此外，期內錄得按公平值計入損益之投資公平值虧損淨額約575.6萬元。







—中國銀河（6881）公佈8月營業收入約9.18億元人民幣，按年跌約5.6%，淨利潤約3.85億元人民幣，按年跌約6.3%。截至8月底淨資產約620.87億元。



東方證券（3958）8月公司（非合併）營業收入3.963億元人民幣，淨利潤1.8545億元人民幣，淨資產386.47億元人民幣。







—瑞安房地產（272）公佈，8月份合約物業銷售額10.99億元人民幣，包括住宅物業合約銷售額10.7億元，和商業物業合約銷售額2900萬元。首8個月，合約物業銷售額68.32億元，按年跌62%。合約物業銷售面積14.4萬平方米，按年跌75%。每平方米平均售價4.73萬元。







—吉利汽車（175）公佈，8月份總銷量為9.65萬部，按年及按月分別增80%及6%；出口量則按年減少21%至2054部。內地市場方面，上月銷量為9.45萬部，按年增85%。今年首八個月合計，總銷量71.82萬部，按年增88%，相當於今年經修訂全年銷量目標110萬部的65%。







—葉氏化工（408）近年積極擴展銷售渠道，該集團企業發展總裁葉鈞表示，塗料業務有意向服務市場發展，如家居牆身翻新，可為塗料業務擴展新的銷售方向。他指出，如深圳和華南等較早期已發展的社區，家居對牆身翻新有需求，該集團正與內地千多個經銷商探討有何可行的商業模式，將塗料業務擴展至家居市場，未來會先找一至兩個地區作為試點。該集團執行董事兼聯席行政總裁王旭表示，9月份將提價5%至10%，以彌補原材料價格上升。







—中保監副主席陳文輝日前在外資保險公司座談會上表示，對於已進入中國市場的外資保險公司，鼓勵其進入健康、培養老、巨災保險等專業業務領域，參與保險經營新模式，支持其參與保險業改革。對於尚未進入中國的外資保險公司，將進一步優化準入政策。