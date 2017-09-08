﻿受制颶風 美股偏軟 下月談收水 歐羅升穿1.2

美股周四好淡爭持，投資者對颶風艾爾瑪吹襲佛州和北韓威脅仍感到憂慮，截至今晨四時，杜指收報21784點，跌22點。另外，歐洲央行議息後未有提及收縮量寬買債計劃，但行長德拉吉警告，歐羅強勢為區內經濟造成陰霾，下月或會就是否部署收縮量寬作出決定。



杜瓊斯工業平均指數收市報21784點，跌22點；納斯達克指數收市報6397點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報74.16港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證價格報323.37港元，較香港收市價升2.77港元。



首領失業救濟人數反彈



美國上周的首次申領失業援助人數報29.8萬人，較前周增加6.2萬人，為2012年11月以來最大單周升幅，數目並高於市場預期的24.5萬人。前周的持續申領失業援助人數報194萬人，減少5000人。



紐約10月期油價美市早段見每桶49美元，跌16美仙，相當於0.33%。倫敦現貨金價曾見每盎司1346.28美元，升12.09美元，相當於0.91%。



《華爾街日報》透露，美國總統特朗普可能不會提名其首席經濟顧問科恩，出任下一任聯儲局主席，主要是科恩強烈不滿特朗普在夏洛茨維爾暴力事件中的言論。另外，儲局公佈的褐皮書披露，於7月至8月中期間，美國經濟增長溫和，通脹壓力持續偏低。



歐羅強勢惹央行關注



歐洲央行周四議息後，一如市場預期，把基準再融資利率維持在零水平，緊急借貸利率和存款機制利率也分別維持在0.25厘和負0.4厘；每月買債規模維持在600億歐羅。歐央行會後聲明未有就收縮量寬（QE）規模的部署發出指引，反而重申一旦經濟環境惡化或通脹無法持續走上回升之路，該行在需要時將擴大買債金額或延長量寬期限。該行預測今年經濟增長為2.2%，比上次預測調增高0.3個百分點；未來兩年的增長預測維持不變。今年通脹預測維持在1.5%，未來兩年的預測則分別調低0.1個百分點。



央行行長德拉吉其後在記者會上說，近期歐羅波動是該行貨幣政策不明朗之源，歐央行需注視歐羅強勢對歐羅區中期物價的可能影響。對於有關部署收縮QE的決定，德拉吉表示難以定出確切日期，但多數會在10月作出決定。



歐羅匯價在歐央行議息後曾短暫受壓，惟其後升幅加快，歐羅美市早段報1.2009美元，升0.77%。



港股方面，恒指失守20天線，全日跌90點，收報27522點，成交額1004億元。