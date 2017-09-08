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﻿美玩具反斗城恐破產

2017-09-08 列印
  美國玩具零售商玩具反斗城（Toys R Us）或申請破產保護，財經頻道CNBC昨日引述知情人士消息報道，玩具反斗城已聘請Kirkland & Ellis律師行擔任顧問，負責重組明年到期的4億美元債務，並可能申請破產保護令。報道指，該公司希望在關鍵的消費黃金檔期來臨前，給予其主要供應商例如美泰玩具（Mattel）和孩之寶（Hasbro）清晰訊號，顯示其正致力維持長期營運，以確保對方能繼續供貨。

　　Toys R Us於6月公佈的2017首財季錄得1.64億美元淨虧損，較去年同期的淨虧損1.26億美元進一步惡化，同店銷售亦按年下滑4.1%。該公司將於本月26日公佈新一季度業績。
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