Toys R Us於6月公佈的2017首財季錄得1.64億美元淨虧損，較去年同期的淨虧損1.26億美元進一步惡化，同店銷售亦按年下滑4.1%。該公司將於本月26日公佈新一季度業績。
美玩具反斗城恐破產
Toys R Us於6月公佈的2017首財季錄得1.64億美元淨虧損，較去年同期的淨虧損1.26億美元進一步惡化，同店銷售亦按年下滑4.1%。該公司將於本月26日公佈新一季度業績。
鐵人賽頭重創後情緒低落 蔡若蓮長子抑鬱墮樓亡
教育局副局長蔡若蓮長子潘匡仁，昨晨在家中伸腳出窗危坐，女傭發現並將他拉回屋內，他其後返回房間並將門上鎖，未幾墮樓，倒臥平台，送院後證實死亡。潘生前任職物理治療師，平日喜歡運動和玩樂器，去年在單車賽中撞...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台灣快餐店「綠薯條」 被揭含龍葵鹼毒素
台灣多間連鎖快餐店近日相繼發現部份炸薯條呈現綠色，疑似含植物發芽時自我產生、對抗感染的有毒成份龍葵鹼。衞生福利部表示，馬鈴薯變色有違食物衞生標準，各縣市衞生局將優先針對上游供應商展開稽查。本報記者 台灣網民近日發現，多間連鎖快餐店出售的炸薯條、炸薯角，部份呈現綠色。 衞福部食品藥物管理署食品組簡任技正鄭維智表示，馬鈴薯發綠是正常現象，綠色可能來自龍葵鹼，該物質是植物發芽時，對抗感染、自我保護而產生的的生物鹼，防止動物塊莖被吃掉。 針對供應商展開稽查 他指，若吸取過高濃度龍葵鹼，可能感到味覺變苦，且出現灼熱、嘔吐、腹瀉等徵狀，甚至出現血壓偏低、心跳偏慢、呼吸變快、肌肉...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
不滿撤銷「追夢者」計劃 美15州檢察官控特朗普
美國總統特朗普決定撤銷前總統奧巴馬頒佈的童年入境者暫緩遣返計劃，約八十萬名追夢者面臨遣返原居地，有關決定惹來猛烈抨擊，美國其中十五個州份、首都華盛頓特區檢察總長入稟紐約聯邦法院，質疑特朗普基於個人偏見...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑錄首置客市價承接
據星島地產網報道，二手再錄首置客市價購貨個案，中原分行經理梁智遠表示，大埔中心20座中層F室，面積315方呎，兩房間隔，以430萬元易手，呎價13651元。據悉，業主於96年以138萬元購入單位，持貨...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
受制颶風 美股偏軟 下月談收水 歐羅升穿1.2
美股周四好淡爭持，投資者對颶風艾爾瑪吹襲佛州和北韓威脅仍感到憂慮，截至今晨四時，杜指收報21784點，跌22點。另外，歐洲央行議息後未有提及收縮量寬買債計劃，但行長德拉吉警告，歐羅強勢為區內經濟造成陰霾，下月或會就是否部署收縮量寬作出決定。 杜瓊斯工業平均指數收市報21784點，跌22點；納斯達克指數收市報6397點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報74.16港元，較香港收市價升0.01港元；騰訊（700）美國預託證價格報323.37港元，較香港收市價升2.77港元。 首領失業救濟人數反彈 美國上周的首次申領失業援助人數報29.8萬人，較前周增加6.2萬人，為...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尼馬候命支援麥巴比 聯合「聖」戰
巴黎聖日耳門今夏轉會市場大灑金錢增強攻力，法甲開季四戰全勝狂轟十四球。該隊日前更迎來法國新星基利安麥巴比和尼馬合組鋒線，今晚聯賽客場再遇長年手下敗將梅斯，勢以一場漂亮勝仗，為下周二歐聯分組賽作客些路迪壯行色，讓球主客和讓兩球「客勝」照去馬。 （無線myTV Super頻道303周六凌晨2:45直播） 今夏先後引入前鋒尼馬和基利安麥巴比，加上卡雲尼等世界級中前場，聖日耳門攻力大大提升。該隊上仗主場慨贈聖伊天三蛋，法甲開季四戰全勝入十四球只失兩球，表現無懈可擊。 雖迪馬利亞今仗因傷倦勤，馬高華拉堤停賽，但仍有麥巴比周一已好好備戰今場處子戰，和尼馬雙劍合壁有力領軍延續勇勢...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
IFA電子展日韓旗艦 夾擊iPhone
踏入9月，手機界好熱鬧，先有Samsung推出Galaxy Note 8，緊接又來到德國柏林IFA電子展，由LG及Sony派出壓軸的旗艦手機助陣，齊齊夾擊下星期發佈的新iPhone！兩部日韓代表的新機...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恩愛真人騷 陳子聰病瘉Fit爆 何超儀偕「靚夫」甜蜜鬥畫功
44歲嘅賭王女婿陳子聰，去年8月曾因肝腸重病入院，前後接受了兩次手術後大步檻過，加上喺愛妻何超儀停工悉心照顧下，康復神速。結婚將近14年嘅二人患難更見真情！日前傍晚，恩愛夫婦連體行中環ifc，shop...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——抗抑鬱掃走自毀悲情
一名二十五歲青年昨早跳樓身亡，警方疑與患上抑鬱症有關，事件引起社會關注抑鬱症的廣泛和嚴重性。今年四月七日世界衞生日，主題為「抑鬱症」，原因是全球抑鬱症病人不斷上升，患者自殺個案有增無減。其實，抑鬱症是可以預防及治療的，但需要患者家人、社交網絡及時支援，盡早把患者轉交專業人士、醫生協助。 世衞指出，估計全球有逾三億五千萬名抑鬱症患者，預計到二○二○年，抑鬱症可能成為僅次於心腦血管病的第二大疾病，各地每年因抑鬱症自殺死亡人數高達一百萬。在本港，情況頗令人擔憂，估計每一百名成年人就有三人是抑鬱症患者，當中逾一半沒有尋求任何精神健康服務。 醫學研究顯示，抑鬱症具有很強的隱蔽性，就診...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
霍利時君臨大地
霍利時馬房前晚憑「喜菜」贏得新馬季的首場頭馬，另有「怡德」和「奇真」跑得亞軍，成績十分理想，亦反映練者季初鬥志甚堅。周日田戰，時廄六匹參戰馬的實力不弱，可望延續旺勢繼續數胡。昨晨收操時，霍利時透露對「...
2017-09-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6