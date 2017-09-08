﻿外儲連升七個月 人民幣突破6.5關 中間價六年最長升浪

美匯疲弱，資金繼續追入人民幣避險，刺激人民幣昨日再創16個月新高，兌美元在岸價（CNY）、離岸價（CNH）齊破6.50關口，CNY最高見6.4880，全日升近400點。而CNH最高亦見6.4886。與人民幣升值同步，中國外匯儲備連續7個月回升。人民銀行最新公佈，8月外儲按月增加108億美元，總額至3.09萬億美元，增幅略遜預期。



人民幣兌美元在岸價收報6.4972，較上日下午4時30分收報6.5246，大漲274點子。官方開出的中間價報6.5269，再走高42點子，續創去年5月18日以來最強。中間價已連升9日，累升1310點子，創2011年初以來最長的連漲紀錄。截至香港時間傍晚9時，CHN報6.4902，最高曾見6.4886。



港匯抽高 大行看淡



星展銀行財資市場部董事總經理王良享表示，鷹派代表聯儲局副主席費希爾辭任，令美元處弱勢。加上相信美國總統特朗普為了在明年推出減稅、匯改及基建等，已改口風傾向低息政策。因此認為美國12月加息的機會近乎零。而美元缺乏支持位，他預料，人民幣短期內最高升至6.45水平，相信到時人行會出手購入美元。



除人民幣繼續飆升外，港匯亦彈起，昨日抽升134點子，高見7.811水平，創逾一年來最大升幅。截至香港時間傍晚9時，港匯報7.8145。惟中信里昂看淡港匯，該行發表報告預料，在貨幣基礎收縮的情況下，今年10月或11月港元有機會觸及7.85的弱方兌換保證。



人民銀行最新公佈，8月外儲按月增加108億美元，總額至3.09萬億美元，增幅略遜預期。分析指出，8月國際資產價格上漲，且人民幣大漲後美元沽盤增加，帶動資金淨流入，兩者均推升外儲規模。



外儲增108億美元遜預期



外管局發言人指出，8月中國跨境資金流動和外匯市場供求延續基本平衡格局；國際金融市場上，資產價格有所上升，推動外儲規模上升。並稱「隨著進一步深化金融體制改革，擴大金融開放，未來跨境資金流動總體企的基礎更加堅實，將進一步推動外匯儲備規模保持合理適度。」



央行數據還顯示，以SDR（特別提款權）計，外儲為2.18萬億SDR，按月減10.88億SDR。8月底官方黃金儲備總值777億美元，按月略增；總量5924萬盎司，為連續11個月維持該水平。



交銀研究中心高級分析師劉健稱，「此前幾個月外儲回升主要得益於匯率估值效應，8月資本流入對外儲的貢獻可能首次錄得正值。」他稱，單計資本流入帶來的儲備增加約30億至50億美元。