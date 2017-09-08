﻿售成都項目獲利65億 信置套現或再買地

信和置業（083）過去一年大舉斥資近百億元，在港土增加土儲之後，終於決定減持內地項目套現。信置昨宣佈以87.68億元人民幣，即約105.1億港元，出售成都「信和御龍山」所在2個地皮80%，予A股上市之深圳華僑城股份。信和置業將可由交易獲利64.54億港元。尖沙咀置業（247）則獲利約33.61億元。



信和置業公佈指，出售交易能夠錄得現金收入，及以公平的市場價值將項目投資價值變現，自出售事項將收取之所有款項淨額將應用於營運資金需求。



剛出售的兩幅地皮，位於成都市成華區御風二路9號住宅、商業及酒店發展項目，即成都信和御龍山，地盤面積共約24.4359萬平方米。在剛過去的6月底止年度，信置共售出215個成都信和御龍山住宅單位。購入成都信和御龍山所在2個地皮的買家深圳華僑城股份，除了在深圳經營旅遊服務、酒店服務，主營業務其實已經為房地產開發。



信置在中國有兩個住宅項目，除了今次出售的成都信和御龍山之外，還有漳州信和御龍天下，以及深圳前海灣服務式住宅項目，三個項目應佔總樓面面積1580萬平方呎。



年內積極增土儲



信置在過去一年積極投地，主席黃志祥在上月的業績報告中指出，未來會繼續選擇性策略補充土儲。信置7月以13.83億元投得馬鞍山白石豪宅地，可建樓面面積11.9萬平方呎；今年5月時夥拍嘉華國際（173）及中國海外（688），以83.3億元投得西鐵錦上路站一期項目，每方呎地價6735元；3月則獨資投得市建局中環卑利街A地盤，市場估計項目總發展成本約25億元。



信和置業昨收報13.44元，升0.6%。證券商指出，信置6月底時手頭現金及存款共有312億元，扣除一年內到期短債也有273億元，今次減持成都地皮，相信是部署在港再買地之用。