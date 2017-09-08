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﻿數碼通劈價打無限數據戰

2017-09-08 列印
  繼香港電訊及3香港推出無限數據月費優惠計劃後，數碼通（6823）昨日亦正面迎戰，免去升級至無限數據的收費及行政費，比csl.出爐僅2日的月費計劃便宜18元，正式宣告電訊界無限數據月費計劃的劈價戰全面展開。

　　數碼通昨宣佈，全港所有客戶於數碼通新登記上台及現有客戶續約，選用指定4.5G「超貼心智能手機計劃（6GB）」，即可獲免費「FUP無限數據」優惠，於整個合約期內享用無限數據。該「FUP無限數據」服務原本價值168元，在新優惠下，無限數據月費計劃變相由466元減至298元，減幅達36%。除了以上優惠，凡csl.、1010、SUN Mobile客戶攜號轉台，更可於整個合約期內額外回贈每月18元行政費。
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