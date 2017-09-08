  • 2017年9月8日 星期五
  • 27º
  • 90%
熱門： 蔡若蓮鄭松泰豪宅墮斃爾康港姐

日報新聞 > 財經

﻿中建材中材停牌或涉混改

2017-09-08 列印
  中國建材（3323）及中材（1893）昨日在開市前停牌。兩公司在開市前公告稱，根據收購及合併守則，待刊發內幕消息。市場估計與混改方案有關，但兩間公司截至截稿時間，未有作出任何進一步公佈。中建材停牌前收報5.02元，中材收報3.58元。兩間公司於去年已公佈完成總部重組，下一步將會啟動旗下上市公司重組工作。

　　另外，本港外牆工程分包商寶發控股，擬於聯交所創業板上市。其初步招文件顯示，該公司目前有7個項目，初步合約總金額為3.6億元。截至今年3月底的一年度，賺678.5萬元，按年減少58.5%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd