﻿和電全體通過售產 派特息否年底揭盅

和電香港（215）昨日舉行股東會上，通過以145億元，出售旗下香港固網寬頻業務。和電香港主席霍建寧會後被問及會否派特別股息或作日後收購之用時稱，待12月董事會再討論，並說「要在收到錢先決定」，若決定派發特別息會再作公佈，又指會上全數股東都贊成有關交易。和電昨晚公佈，該交易獲99.9%股東支持，共有48.18億股投贊成票，預計下月前後完成交易。



對於近期流動電話服務劈價戰再現，和電香港執行董事兼行政總裁胡超文表示，不評論其他網絡商的市場策略，亦不擔心價格戰。並指該公司網絡承載能力強，隨時可因應市場轉變而採取相應策略，回應巿場需要。並指客戶選用網絡商時，會考慮基建、覆蓋及質素和服務水平等多個因素，價格只是其中之一。他又稱，日前推出的198元月費計劃，用量達10GB，相信足夠大部份港人使用。他表示對下周蘋果推新iPhone抱有期望，希望能帶動業務增長。