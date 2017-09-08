﻿IFC外望——任志剛大晒珍藏銀紙

又到星期四，又是現任及前任金管局總裁發功的日子。身為行會成員的舊總裁任志剛之前在其網誌《觀點》，繼上周講到自己和政協副主席陳元有幾熟後，今次就大show他多年珍藏的銀紙，話比大家知銀紙號碼並非全是六位數字，而他在網誌上貼出的兩張百元鈔票的號碼都好特別，其中七位數的為XH1000000（見圖），另一張六位數的為XH999999，屬八二年港英年代發行的鈔票。他在文字中交代是於八三年九月港元危機時，有位親戚用面值轉讓給他的鈔票，保存至今三十四年依然全新一樣，還問未知值多少錢呢？



另邊廂，金管局發新聞稿指，該局及中銀監於本周二至四合辦了「2017年香港高級銀行家研修班」。而亮點就在於中銀監主席郭樹清都有出席跟與會者討論和交流。這是香港銀行業首次匯聚了70多名高級銀行家一同研習與分享的研修班，探討兩地銀行業的發展方向及監管挑戰，以及從國際形勢中分析中國的外交策略、戰略思維和創新機遇等。



金管局現任總裁陳德霖在稿中就話，好感激中銀監的鼎力支持，重申香港的戰略定位是「背靠內地，面向全球」，當中銀行業為主要構成部份。



抗衰老產品攻港 誠哥都有食



現年八十九歲的本港首富李嘉誠，每天仍如常上班，究竟他有甚麼抗衰老秘技？從他旗下的科技旗艦維港投資最近舉動，或許可找到線索。維港投資近年入股不少醫藥及生物科技項目，包括研製抗衰老產品的ChromaDex在內。ChromaDex昨天宣布，將抗衰老營養補充品TRU NIAGEN引入本港，在長和集團旗下的保健產品連鎖店屈臣氏發售。據了解，連李嘉誠本人也有服用TRU NIAGEN。



連「誠哥」也有服用的TRU NIAGEN，來頭當然不小。TRU NIAGEN獲研究證實能安全及有效地大大提升NAD+水平，而NAD+對細胞代謝和維持健康細胞機能十分重要。



TRU NIAGEN是ChromaDex與多個頂尖機構和大學進行逾一百二十項協作研究後的產品，包括「美國國立老化研究所」、麻省理工學院、斯克里普斯研究所等。



高瞻