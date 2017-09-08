﻿市場簡訊

—海通國際（665）宣佈，獲信貸評級機構穆迪投資給予Baa2長期發行人評級和Prime-2短期發行人評級，展望穩定。該首次信用評級為在港中資金融機構最高級別，對公司未來降低融資成本具有積極作用。穆迪在評級報告中指出，Baa2長期發行人評級反映了海通國際的個體基礎信用評估，在香港資本市場擁有較好的品牌、具有靈活的資金來源，以及槓桿率相對較低。穆迪認為海通國際有望通過母公司海通證券（6837）獲得上海市政府較高的支持，原因是海通證券是中國最大的證券公司之一。







—中國海外（688）公佈，8月合約物業銷售金額約187.69億元，按年增9.12%；首8個月累計合約物業銷售約1629.61億元，按年升26.65%。截至8月底，錄得已認購物業銷售約229.88億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。旗下中國海外宏洋（081）也公佈，8月份實現合約銷售額30.48億元，按年增63.17%；累計合約銷售額260.34萬元，合約銷售面積242.98萬平方米。







—以出品電玩滑鼠、鍵盤等周邊產品馳名的Razer，向新加坡政府提交建議書，希望在18個月之內建立與現有支付系統互通的通用電子支付系統框架，將該國打造成無現金社會。Razer提出負責建構電子支付平台框架Common E-Payment Framework，將會命名為「RazerPay」。







—ASM太平洋（522）公佈，公司董事會已批准一項股份回購計劃，據此公司將於股票市場回購最高合共價值7.8億元公司股份。該股份回購計劃立即生效，直至現行股份回購授權屆滿時結束。公司表示，擬以現有可動用現金儲備及/或可動用銀行貸款進行回購，並將確保回購股份前後符合最低公眾持股量規定。消息令公司股價午後造好，一度升近6%，全日升4.03%，收報108.5元，成交7.12億元。







—證監會公開譴責台灣水泥董事陳啟德及駱錦明，指兩人違反《收購守則》下的交易條文。兩人在私有化台泥國際（1136）的建議當中，均為與台灣水泥一致行動的人。陳啟德通過其有關係信託持有台泥國際股份，而有關信託在4月25日至6月28日期間出售他的所有股份。駱錦明連同其近親控制4家投資公司，在7月27至31日期間合共取得400萬股台灣水泥股份。上述兩項交易均沒有按規定作出公開披露。







—證監會就歐陽少鵬涉嫌就中國煤層氣（8270）股份進行內幕交易一事，昨日在東區裁判法院對其展開刑事法律程序。被告暫時毋須答辯，案件押後至10月17日聽取答辯。證監會稱，時為中國煤層氣僱員的歐陽少鵬，在2012年3月28日至29日期間，於業績公佈前，取得未經審核全年業績資料，得知公司截至2011年12月31日止年度約虧損5200萬元人民幣，並在其後出售及慫使或促致另一人出售該公司股份。







—阿里巴巴旗下的中國物流公司百世物流（Best）已啟動最多籌集9.32億美元的美國上市計劃，融資將用以擴張物流和供應鏈網絡、開發新技術並開設更多便利店。



據美國證券交易委員會的文件，百世發售5356萬新的美國存托股份（ADS），1份ADS相當於1股A類普通股，指導價區間每股13至15美元。