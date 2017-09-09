港股周五止跌回升，恒指高開48點，報27571點，甫開市已重上20天線（27548點），於恒地（012）及新地（016）等本地地產股推升下，港股反覆向好，最多升185點，高見27708點，惟始終受制於10天線（27793點），未能作進一步突破，尾市升幅收窄，恒指收報27668點，升145點或0.53%；國企指數收報11149點，漲50點或0.46%，成交金額832.95億元。
時富資產董事總經理姚浩然指，人民幣上升利好中資股盈利，支持港股中線向好，但港股短線仍受制於地緣政治及美聯儲或縮表等不明朗因素，恒指首個支持位於27400，下個支持位介乎26900至27000，同時投資者態度審慎下，往往傾向於高位先行獲利，令恒指於28000，以及28500等位置會有較大上升阻力。
藍籌股周五普遍上揚，市場憧憬港府將推出的首置上車計劃將利好本港樓市，本地地產股成升市火車頭，其中恒地升5.81%，為表現最佳藍籌，並與新世界發展（017）、新地及長實地產（1113）等四股合共為恒指貢獻62點。不過，將分拆九倉置地的九倉（004）則跌0.48%。
近日升勢凌厲的內房股則回軟，其中中海外（688）回吐1.27%，為跌幅最大藍籌股、富力（2777）跌4.62%，金輪天地（1232）更急挫8.6%。此外，市傳新iPhone未能如期付運，手機設備股借勢向下，瑞聲（2018）跌1.09%，丘鈦（1478）更跌9.78%。