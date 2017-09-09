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﻿睇好潛力 恒隆續增內地投資

2017-09-09 列印
　　恒隆地產（101）董事長陳啟宗表示，未來會加大在內地投資，內地機遇及經濟增長較西方強，人民幣貶值不是問題，近20年內地大環境正在轉變，打貪力度加大，但若正當及依足手續去做，相信問題不大。

　　陳啟宗稱，內地現時有不少的「瘋子」不是做生意，而是在玩弄財技，借貸方面亦「貸得離譜」，公司欠缺持續現金流收入，難以長期錄得盈利，但他仍對投資內地有信心，二線城市的市民愈來愈富有；因此，不要看低內地發展速度；他認為，公司選擇上海發展零售生意，至今屹立多年，認為策略成功。

　　本港方面，他指仍有不少本地發展商，正面對中資競爭，認為中資「膽大包天」及「膽生毛」，公司沒法競爭下，只好讓他們參與市場。對於近日中資減少來港投資，會否對在本港投地回復信心。他表示，從來都有信心，只是膽量的問題。
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