﻿睇好潛力 恒隆續增內地投資

香港鬥士太多，知識份子太少。 教育局副局長蔡若蓮的兒子，不幸因為抑鬱症自殺輕生。正當社會上發出一片哀聲的時候，卻有些政治活躍份子，用極其冷嘲熱諷的方式譏諷蔡若蓮、譏諷教育局官員。從教育大學民主牆上貼出的大字報「恭喜蔡若蓮」，到本土派立法會議員鄭松泰在facebook上留言：「萬般帶不走」，指「業」是由教育局官員造成等等。 這些冷血評論，令人覺得泯滅人性，只有鬥性。作出此等評論的人，往往以正義化身自居，聲稱要狙擊不民主的特區政府以至中央政權，其邏輯是「我正義，你邪惡，所以應有此報。」 這類殘酷的行為，歷史上屢見不鮮，有時甚至是假民主之名而行。近的可看伊斯蘭國（IS）捉到戰俘之...

2017-09-09