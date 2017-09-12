﻿北韓緩和 颶風減弱 杜指重上22000點

美股周一早段顯著造好，杜指曾升214點，重上22000點關口，納指亦曾升1.24%，見6439點。北韓上周六沒再試射導彈，加上登陸佛州後的颶風艾爾瑪風力減弱，帶動投資者的風險胃納回升。



滙控美國預託證價格曾見75.54港元，較香港收市價升0.09港元；中移動美國預託證價格曾見82.96港元，較香港收市價升0.21港元。歐洲三大主要股市尾段造好，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.41%至1.33%。



恒指ADR再越28000



今晨四時，杜指收報22057點，升259點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.70元，較香港收市價升0.25元；騰訊（700）美國預託證券見333.33元，較香港收市價升2.53元。恒指ADR則報28106，升151點。



美股昨日數據淡靜，主要是北韓上周末未見再試射導彈，加上登陸佛州的颶風艾爾瑪威力轉弱，利好大市情緒。資訊科技和金融股領升，杜指成份股中以高盛和保險公司Travelers升幅最大，納指亦由facebook和蘋果公司帶頭造好。美匯指數繼上周錄得兩個月最大單周跌幅，曾跌見91點邊緣後，昨日回升0.39%，見91.72，日圓則回軟至108.82兌1美元（每百日圓兌7.18港元），較上周五跌0.91%。



紐約十月期油價靠穩，曾升46美仙或0.97%，見每桶47.94美元；沙特阿拉伯能源部長法力赫稱，對油組將減產協議延長至明年三月之後持開放態度，利好油價。倫敦現貨金價見連續兩個交易走軟，曾跌15.07美元或1.12%，見每盎司1331.38美元。



北韓周末未如預期進行核試，北韓局勢緩和，港股周一隨騰訊（700）急彈，恒指重上10天線，最多升308點，惟仍受制於28000阻力，全日升286點，成交額逾893億元。內房及本港地產股有投資者追捧，恒大（3333）升逾10%，信置（083）升2.6%。有分析指，恒指中線有望再挑戰2015年「大時代」高位。



港股周一延續上周五升勢，恒指大幅高開209點，報27877點，甫開市已重上10天線（27802點），於騰訊領漲下，恒指收報27955點，升286點；花旗唱好中資股下，國企指數收報11221點，漲71點或0.64%，成交金額893.83億元。



亞洲創富證券行政總裁潘鐵珊指，地緣政治憂慮下降，加上市場預期美國加息步伐將減慢，帶動周一港股上揚，料恒指短期內很大機會重上28000關，中線更有望逐步挑戰2015年「大時代」高位，即28300至28500。



藍籌股周一普遍上揚，騰訊未有受主席馬化騰大手減持影響，更獲大摩唱好，成升市火車頭，升2.8%，報330.8元，為升幅最大藍籌，並為恒指貢獻78點升幅；瑞聲（2018）更升2.65%。不過，金沙中國（1928）跌0.67%，成跌幅最大藍籌股。