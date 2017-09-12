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﻿強積金連續八個月有賺

2017-09-12 列印
　　8月份強積金（MPF）回報再報捷，每個打工仔賺近3000元，回報比上月近7000元雖略為遜色，但已是強積金連續第8個月「有錢賺」。路透理柏公佈上月MPF表現，本港強積金基金上月投資平均增長1.03%，首8個月回報更達15.11%。若不計新供款，僅以截至今年6月底強積金計劃總淨資產值約7457億元，及參與強積金計劃的278.2萬人計算，平均每名打工仔上月帳面賺2761元。而今年首8個月累計平均有逾4萬元進帳。

　　近月亞洲股市表現理想，頭三位表現最佳基金均屬中國及香港股票市場。排頭位繼續是中國股票基金，升4%。位居第二位是大中華股票基金，升2.95%。第三名是香港股票基金，升2.85%。而今年以來，香港股票基金類別表現最好，累計升幅達30.02%。
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