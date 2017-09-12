﻿人行再出手降溫 在岸人幣曾挫622點 撤外匯風險準備金

人民幣自今年5月底以來，升勢強勁，離岸人民幣累升4.3%，觸發央行再出手，為人民幣連續升值預期降溫。人行昨確認，由昨日起，對金融機構的外匯風險準備金徵收比例，由20%降為零；又取消對境外金融機構境內存放準備金的穿透式管理。受消息刺激，每美元兌離岸人民幣（CNH）曾急跌449點子，低見6.5392。在岸人民幣（CNY）更曾急跌622點，創今年1月以來最大單日跌幅。



被取消的「外匯風險準備金」，對金融機構購匯成本有直接影響。舉例說，銀行代客購買遠期外匯100億美元，就要把20億美元存入央行，凍結一年且沒有利息，到期後央行再將20億美元返還銀行。由於銀行會將成本轉嫁客戶，最終增加客戶的購匯成本。



人行金融研究所所長孫國峰昨指出，這兩項措施都是在前兩年人民幣匯率出現波動、資本流動呈現一定順周期性的背景下，推出的宏觀審慎管理措施。考慮到當前市場環境已發生較大變化，上述兩項政策有必要進行調整。



由2015年811匯改至今年1月初，人民幣由6.12貶至6.95，累計貶值14%。然而，令市場擔憂的人民幣「破7」並沒有出現，相反，人民幣匯率逆轉，今年1至9月由6.95攀升至6.50左右，累升逾6%，但升幅主要集中在五月後，今年首四個月人民幣升值約1.12%。因此，匯率政策轉向為強勢的人民幣降溫。



孫國峰稱，當前「在人民幣匯率水平趨於均衡的同時，市場預期趨於理性，跨境資本流動和外匯供求都更加平衡。」在市場環境已轉向中性情況下，匯率政策亦要回歸中性。



政策轉向重要信號



今年5月底以來，人民幣兌美元加快升值，其中8月升值2%；上周單周再勁升1.6%。央行出手加上美匯指數回升，人民幣兌美元CNY昨天盤初大跌逾500點，全日急貶622點，收市報6.5239，創今年1月以來最大單日跌幅。離岸CNH貶值近300點，在6.52附近。中間價則連升11個交易日，升穿6.5水平，報6.4997，再升35點。交易員料，短期後市升值空間有限。CNH夜盤跌逾400點，報6.5351。



滙豐指，人行已實施三年、旨在遏制人民幣貶值的外匯政策已經結束，此次政策轉變傳遞的重要信號，就是要抑制人民幣升值，料央行不會直接入市買美元來干預匯市。近期的政策變化將令境內外人民幣匯率進一步趨同，料在岸人民幣年底至6.5左右。渣打銀行指，在岸人民幣短期內仍有升值空間，將年底CNY預測由6.82，上調至6.55，CNH上調至6.56。高盛、中金均認為，隨著人民幣市場情緒改善，外匯淨流入改善，更多的「臨時性」資本管制措施將適時放鬆。