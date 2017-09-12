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﻿樂視遭津法院列失信名單

2017-09-12 列印
　　根據中國傳媒消息指，樂視控股及樂視移動已被天津市第二中級人民法院於9月7日列入失信被執行人名單。據指該兩家樂視系公司在兩宗訴訟中未履行償還義務的金額，合計共1.07億元（人民幣，下同）。

　　涉及樂視的案件共有兩宗，均由天津市第二中級人民法院審理，當中有一單案件亦涉及樂視移動，法庭文書要求公司支付5716.5萬元，但其沒有支付；另一單為法庭文件下令樂視控股要支付約5008.7萬元，該公司同樣沒有支付，兩單案件所涉金額共約1.07億元。根據澎湃新聞發現，樂視控股及樂視移動均有涉及的案件，由瑞聲科技（2018）提出訴訟。
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