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﻿港交所擬就退市修例

2017-09-12 列印
　　據外電消息稱，港交所（388）擬在明年就修改借殼上市規則的建議方案，徵求市場意見。外電引述港交所發言人陳涓涓，在以電郵發佈的聲明中並稱，將於今年下半年分別就退市程序，以及高度攤薄股權的供股問題，徵求意見。

　　對於有市場消息稱，近日港交所收緊供股審批，主要受中證監的壓力，現時相關建議審批成功率由90%大跌至50%。港交所回應指一直有視乎市場需要來調整相應規管，無關外部壓力。有媒體報道稱，首次代幣發行（ICO）急速冒起，甚至觸動中港等地監管機構神經，據本港監管機構消息，留意到《證券及期貨條例》未必能有效及切合監管金融科技，或考慮與政府商討是否修例，惟未有最終定案。
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