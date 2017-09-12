﻿IFC外望——馬時亨：希望在成都見到港鐵標誌

高鐵何時開車，與港鐵何時取得營運合約一致，港鐵主席馬時亨表示，仍爭取高鐵香港段與港府簽署營運合約，期望在年尾前獲批高鐵營運管理權，預計香港段能在明年第三季通車，前提是一地兩檢獲得立法會通過。他又講明港鐵不能只留在香港等待機會，上月港鐵就與四川相關部門接洽，希望在成都推進PPP項目合作，雖然現仍未有新進展，但他說：「希望有一天能在成都看到MTR的標誌」。



講開高鐵，去年港鐵與鐵總簽署合作備忘錄（MOU），亦未有太多進展，但未來相信有巨大合作空間，例如明年機會透過合資公司方式發展英國項目。由倫敦到伯明翰的高鐵，港鐵與鐵總的子公司深廣鐵路合組的聯營公司也有入標競逐，並已成功入圍進入三甲。 港鐵同時也參與新加坡及馬來西亞項目。



至於其他一帶一路機遇，他表示，這些項目屬於長期投資，需要小心衡量風險及回報，包括政治及法律方面的風險。



內地方面，大灣區暫未有進一步發展機會，但剛取得杭州5號線項目，並與成都簽訂合作備忘錄。目前內地地鐵加物業模式算是成功，未來會複製到更多地方。



王健林晤董建華 破限制出境謠傳



正所謂「有圖有真相」，萬達集團昨日在其官方網頁公佈消息，公司董事長王健林於上周五（9月8日）與香港前特首董建華會面，還上載兩人的合照到其官方網站，力證王健林並非早前有傳遭中國當局限制出境，變相自動打破出不到境的傳言。



從王健林和董建華兩人的合照中看到，兩人並肩而站以及面帶微笑，今次萬達集團在其官方披露王健林和董建華的合照，有打破王健林出境被限制傳聞的意味。



事緣，萬達集團於9月初，高調發聲明否認被限制出境傳聞，更在中美起訴相關造謠者，要求公開道歉並各自分別索500萬元人民幣。



另一方面，早前萬達集團密密出售旗下資產，同時宣佈未來業務重心在投放在內地，有外界就估計，萬達集團可能在海外投資過份高調，而惹起內地監管機構的關注。



高瞻