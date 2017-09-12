﻿市場簡訊

—中遠海運港口（1199）公佈，旗下全資附屬中海港口，以最高總代價3500萬歐羅（約3.29億港元），向馬士基碼頭收購對方在比利時經營澤布呂赫碼頭的APMTZ約76%股權。目前，中海港口、馬士基碼頭與上海國際港務分別擁有APMTZ約24%、51%及25%股本。根據建議收購事項安排，馬士基碼頭將首先從上海國際港務收購上海國際港務所持APMTZ股份，其後隨即將上海國際港務所持股份，連同馬士基碼頭目前持有的APMTZ股份一併出售予中海港口。中遠海運港口指，澤布呂赫港是比利時第二大港口，地理位置優越。收購完成後，澤布呂赫碼頭將成為集團在西北歐地區的第一個控股碼頭，將促進集團重要門戶港及全球戰略支點的建設。







—中國鋁業（2600）公佈，公司正在籌劃重大事項，可能構成重大資產重組，其A股自今日開市起停牌，H股則繼續買賣。公司承諾將盡快確定是否推行上述重大事項，並承諾在A股停牌後10個交易日內，確定該事項是否構成重大資產重組。







—億達中國（3639）公佈，8月份集團合約銷售金額5.13億元（人民幣，下同），按年跌5.52%；銷售面積為4.16萬平方米，按年跌19.44%。首8個月合約銷售金額44.81億元，按年減少15.79%；涉及銷售面積為38.85萬平方米，按年跌32.36%。







—保利置業（119）公佈，首8個月合約銷售額275億元人民幣，按年升19.57%。截至8月底止，擁有的土儲及在建項目，按建築面積計算約2000萬平方米。







—會德豐（020）公佈，昨日根據會德豐實物分派計劃而須派發的有線寬頻（1097）股份，已寄發予會德豐合資格股東，因此已完成會德豐實物分派計劃。







—比亞迪（1211）公佈，旗下比亞迪汽車工業中標深圳市東部公共交通「2017年822輛純電動公交車解決方案採購項目」中兩個項目的成交供應商，贏得是次純電動公交車採購招標的全部份額。在簽署正式合同後，比亞迪將根據客戶要求的進度，交付該等車輛並實現上路營運。目前比亞迪尚未與對方簽署正式合同。







—電子錢包TNG宣佈完成A輪融資，涉資約9億元，估值約達44.09億元，是次融資打破香港初創公司A輪融資的紀錄，亦為全球涉及金融科技企業規模最大的A輪融資之一。該公司指，此次集資所得資金將用於實現全球化戰略、收購項目及金融科技技術研發，包括區塊鏈技術、人工智能、聊天機器人及電子「了解你的客戶」（e-KYC）平台。







—恒和集團（513）昨發盈喜，預期截至今年6月底止全年業績將錄得盈利，去年同期則虧損1.76億元。虧轉盈主要因出售一家附屬公司產生特殊收益，以及合營持有投資房地產項目的公平值變動，產生應佔合營企業之盈利。







—上海證大（755）公佈，以2.15億元人民幣出售位於內蒙古鄂爾多斯康巴什新區的物業。該物業總土地面積約24.81萬平方米，但過去數年鄂爾多斯的住宅物業供過於求，該項目已於2014年停工。出售所得款項淨額將用作一般營運資金，並預期將錄得未經審核虧損約4940萬元人民幣。



