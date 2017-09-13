﻿港股關前遇阻 仙股回鑊 標普指數直逼2500點

美股周二繼續造好，杜指曾升77點，重上22100點水位，標普指數亦續創日內新高，曾升至2495點。大市在物料和金融股帶頭下向上，蘋果公司股價在萬眾期待的新iPhone發佈前回軟。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22118點，升61點；納斯達克指數收報6454點，升22點；標普指數則收報2496點，升8點。滙控（005）美國預託證價格報76.22港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證價格報335.79港元，較香港收市價升2.79港元。蘋果公司在本港時間今晨一時舉行新產品發佈會，但發佈會前股價一度回軟。



蘋果股價回軟



美匯指數靠穩，曾升0.22%，見92.08點。紐約10月期油價靠穩，曾升37美仙，相當於0.77%，見每桶48.44美元；沙特阿拉伯對油組將減產協議延長至明年三月之後持開放態度，利好油價。倫敦現貨金價三連跌，曾跌4.78美元，相當於0.36%，見每盎司1322.68美元。



港股方面，恒指昨日雖曾升穿28000點大關，可惜未能企穩，28000關得而復失。恒指高開113點，報28068點，甫開市已突破28000點關口。於騰訊（700）及吉利（175）領漲下，初段曾高見28071點，最多升116點，惟未能穩站28000水平。恒指收報27972點，微升17點。港股上月已曾升穿28000點，但在高位有大量獲利盤湧現，這次亦不例外，市場估計28000點仍是重要阻力位。國企指數收報11242點，亦只漲20點。成交金額接近900億元，以昨天恒指窄幅波動的走勢來說，交投算是暢旺。



藍籌股表現呆滯，資金轉炒細價股，昨日不少二三線股開始有「鑊氣」，勇奪榜首的新焦點（360）急漲60%，成交額更大增至超過1億元。內地8月份汽車銷售向好，加上當局擬以新能源車全面取代柴油及汽油車，資金即追捧汽車相關股，比亞迪（1211）升10.5%，超威動力（951）升16%。



內房股炒風未止



港股今年連升8個月，踏入9月氣勢仍未衰減，但現時仍有111隻股份價格低於0.1元。相比之下，在去年12月底，即是港股啟動8連升之前，仙股也只有53隻，顯示6月底細價股爆破之後，尚未恢復元氣。



另一方面，市場憧憬紙業股可受惠於內地紙價上升，紙業股普遍上揚，其中包括細價股錦勝（794），該股昨升10.6%，收報0.73元。內房股炒風未止，恒大（3333）再升2%，細價的天譽置業（059）更升13.5%，報1.77元。