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﻿全球金融中心 港重奪三甲

2017-09-13 列印
  最新出爐的全球金融中心指數顯示，香港以2分之微技術擊倒新加坡，重上第三位，排名僅次於頭一、二位的倫敦和紐約，重現「紐倫港」天下。值得注意的是，紐約的得分較上一次下跌24分之多，不但與為「脫歐」苦惱的倫敦距離拉開，與本港評分差距縮窄至僅12分。

　　由Z/Yen每年發表兩次的這個全球金融中心指數（GFCI）調查，對全球九十二個金融中心，以商業環境、金融業發展、基礎設施、人力資本、以及聲譽因素進行評分。是次香港的得分雖然下跌9分，但仍能以兩分之差重新壓倒星洲，進入三甲。報告引述東京資產管理業人士指，中國今年經濟發展一日千里，進一步提升本港和上海、深圳等內地主要城市的國際認可。內地城市上海和北京今次亦躋身十大榜。
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