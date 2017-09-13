﻿騰訊阿里互授版權 壟斷內地音樂平台 破天荒合作

騰訊（700）推出「零錢通」，與阿里的「餘額寶」硬撼之後，昨日破天荒合作，騰訊旗下騰訊音樂娛樂與阿里音樂達成版權轉授權合作，兩者達成互相轉授版權，共享音樂資源、歌庫互通。



騰訊音樂於內地獨家代理的環球、華納、索尼全球三大唱片公司與YG娛樂、傑威爾音樂、LOEN等音樂版權，資源將轉授至阿里音樂，歌庫數量在百萬級以上。阿里音樂獨家代理的滾石、華研、相信、寰亞等音樂版權也轉授給騰訊音樂娛樂。



網易雲音樂乏重量級版權



從整個市場佔有率來看，在線音樂市場的前三名已被騰訊包攬，其次以網易的雲音樂增速最快，縮小了與騰訊系產品的差距，但差距仍然不少。今次騰訊和阿里巴巴達成互相轉授版權，兩者均各自壯大了勢力，令到網易的雲音樂處於一個尷尬的局面，網易的雲音樂始終未購得重量級音樂版權、部份歌曲早前又被迫下架，已經有部份網易雲音樂用戶選擇下載其他音樂App，甚至離開網易雲音樂，最終受惠的是騰訊和阿里巴巴在線音樂平台。



經過多年市場整合，現時內地串流音樂市場以騰訊獨大，旗下三大音樂品牌，包括酷狗音樂、QQ音樂、酷我音樂，佔約60%市場。騰訊亦在本港及東亞南市場，JOOX的品牌營運串流音樂服務。至於阿里，旗下主要音樂服務品牌是則是蝦米音樂，市佔相對較低。



騰訊和阿里巴巴一直鬥生鬥死，今次合作可說是破天荒。根據內地Analysys易觀發佈的《中國移動音樂市場季度監測報告2017年第1季度》資料，第一季度酷狗以2.995億活躍用戶規模位列第一，QQ音樂以2.183億用戶位列第二，酷我音樂8424.94萬用戶列第三，網易雲音樂以4189.41萬列第四，蝦米音樂以2118.9萬用戶列第六。



騰訊零錢通硬撼支付寶



內地媒體報道，部份微信用戶於9月4日收到測試《微信支付新功能—零錢通》的訊息，介紹指用戶可直接消費，如轉帳、發紅包、掃碼支付、繳付信用卡費用等。另一方面用於理財，以零錢對接貨幣基金賺取收益。「零錢通」的消費功能與支付寶相似，理財則與餘額寶相似。