﻿大家樂淡市發圍 銅鑼灣開萬呎食肆

零售市道疲弱，但大家樂（341）今年下半年在港仍然增開超過10間食店，當中更於商業區銅鑼灣翡翠明珠廣場開設過萬呎食肆，結合六大招牌快餐店強攻旺區中檔路線餐飲市場。大家樂由4月至今已經開設28間新店鋪，且在中港兩地聘請500人，未來將再增聘數百人配合食肆開張。



大家樂、意粉屋、米線陣、丼丼亭、上海佬佬及Zakka這六大招牌快餐店，本周在銅鑼灣開張，大家樂首席執行官羅德承表示，大家樂及意粉屋快餐店面積較大，其餘四個快餐店佔地面積約為千多尺，通過多招牌食店有協同效應。未來大家樂將提升餐單組合，加價以消化成本上升壓力，推動整體消費增加。「希望顧客能夠願意花多1元至2元」，預期加價後的平均餐價為37元。由於顧客對餐飲價格較敏感，故加價時會考慮顧客能力，以保守及審慎態度定價。另外，他預期今年大家樂整體毛利率將維持在6至7%。



平均餐價37元



根據政府數據，今年第二季快餐市場整體收入增長5.5%，羅德承表示，這與大家樂同店銷售增長相若，對快餐市場仍持樂觀態度。零售市道疲弱下，羅德承表示未來開店策略會着重於選址方面，集中在人流較多地區。公司3月至今已增設28間分店，尚有10多間已簽約待開張。香港及內地已在過去五個月分別增聘300及200人，下半年還會增聘數百人。



月來有多間食肆準備在港交所掛牌上市，大家樂又會否擔心對手大肆擴張？他表示這是意料之內的事，過去兩年在華南地區已見同類趨勢。即使對手大增分店並不代表穩賺，日後亦要保持穩定的客量及同店銷售增長。中秋節臨近，羅德承表示，今年公司推出的月餅銷售情況理想，目前為止銷售較內部預期為佳。由於工資及原材料價格上漲，因此月餅售價有輕微上升。