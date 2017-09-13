該集團解釋，攝像頭模組出貨數量下調，主要由於客戶陸續投入量產的新項目提出了更高的規格要求，佔用人力和設備產能超過預期；以及產品結構持續優化，雙攝像頭比例上升，但在統計口徑上僅按一顆計算所致。
降出貨預測 丘鈦股價反升
該集團解釋，攝像頭模組出貨數量下調，主要由於客戶陸續投入量產的新項目提出了更高的規格要求，佔用人力和設備產能超過預期；以及產品結構持續優化，雙攝像頭比例上升，但在統計口徑上僅按一顆計算所致。
iPhone８率先周五預訂 iPhone X大屏幕走Home鍵
蘋果發佈會香港時間今晨在蘋果新總部Apple Park內的喬布斯會堂舉行，三部全新iPhone面世，包括iPhone面世十周年旗艦機iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus。新旗...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台旅巴 猛撼護攔 六人拋車外亡
台灣發生致命交通意外，一輛長途巴士前晚深夜接載十六名乘客由高雄前往台北途中，失控撞向分隔行車線護欄，其中六名乘客疑因未有繫上安全帶拋出車外當場死亡，其餘十名乘客、司機受傷送院。 該輛長途巴士前晚約十一時接載十六名乘客由高雄市開出，原訂前往台北市，巴士沿中山高速公路北上，駛至岡山段時，巴士司機為閃避一輛突然冒出且未開車燈的小型汽車，連忙由外側車線切入內側車線，導致巴士撞上護欄；現場閉路電視片段拍得旅遊巴與護欄摩擦近百米，造成一道火光。 碰撞力量強大，巴士車頭玻璃、多隻車窗破裂碎片四散、車頂亦凹陷，意外導致六名乘客拋出車外重傷，救護員接報到場，發現六人已無生命跡象，其餘...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聯合國通過制裁北韓 歷史上最嚴厲一次
北韓早前無視國際社會反對試爆氫彈，聯合國安理會周一一致通過歷來最嚴厲制裁北韓措施，包括禁運北韓紡織品、限制北韓進口原油數量。美國駐聯合國大使黑莉強調，美方不欲與朝方打仗，呼籲平壤政府放棄核計劃；而中國...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
倫敦 Jigsaw 近新鐵路 1房423萬起
位置是不少人的置業條件之一，英國首都倫敦的西伊靈地區，將連接2019年通車的Crossrail鐵路，往希斯洛機場不用半小時。當地全新住宅Jigsaw的第3期，其中1房單位售價由42萬元英鎊(折合約42...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股關前遇阻 仙股回鑊 標普指數直逼2500點
美股周二繼續造好，杜指曾升77點，重上22100點水位，標普指數亦續創日內新高，曾升至2495點。大市在物料和金融股帶頭下向上，蘋果公司股價在萬眾期待的新iPhone發佈前回軟。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22118點，升61點；納斯達克指數收報6454點，升22點；標普指數則收報2496點，升8點。滙控（005）美國預託證價格報76.22港元，較香港收市價升0.42港元；騰訊（700）美國預託證價格報335.79港元，較香港收市價升2.79港元。蘋果公司在本港時間今晨一時舉行新產品發佈會，但發佈會前股價一度回軟。 蘋果股價回軟 美匯指數靠穩，曾升0.22%，見...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
讓3球小意思 艦長尼料
皇家馬德里適逢西甲兩場不勝，今晚歐聯H組主場出擊，勢以同組弱旅尼科西亞作出氣袋。雖然銀河艦隊有前鋒賓施馬缺陣，不過在本土賽事停賽的攻擊核心C朗拿度已經磨刀霍霍，勢領軍大勝走出目前困境，直取讓球主客和讓三球「主勝」。（有線63台周四凌晨2:45直播） 連續兩輪西甲皇馬分別在主場賽和華倫西亞及利雲特，並失去過往引以為傲的強橫攻擊力，今仗又有射手賓施馬倦勤，令人擔心他們能否在H組旗開得勝。幸好皇牌射手C朗的停賽令只針對國內賽事，今晚猛虎出押勢肩負數胡重任，隊友盧卡斯華斯基斯直言期待前者挺身而出︰「我軍雖然缺少了賓施馬，但我們仍能倚重C朗。」 曾兩回合炒8:2 皇馬在一一至...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
智能點穴按摩椅
按摩椅最緊要有兩「度道」—力度和穴道，才能有效消除一日的疲勞。Ogawa新推Master Drive御手溫感大師椅，備有智能感測穴位功能，「點穴」技術一流，椅上更特設七吋大芒，顯示正在按摩的穴位和肌肉...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
泰國直擊 黐高鼻 整「孖腸嘴」 甄子丹親解「跛豪」真面目
劉德華與甄子丹兩位影壇大哥，首度拍檔拍攝逾兩億元人民幣巨製新片《追龍》月底上映。戲中飾演大毒梟「跛豪」嘅宇宙最強甄子丹，為演活經典人物，不惜苦練潮州話，更提議搵特技化妝師日日花兩小時「黐鼻隆嘴」，務求...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——官員「大嘥鬼」 扼殺舊書重生
環保署呼籲大家不要做「大晒鬼」，須珍惜地球資源，多循環再用，但環保署講一套，康文署卻做一套，其轄下各公共圖書館被揭一邊買新書，一邊不理舊書內容，全當廢紙，極不環保。質疑為何不制訂政策，為舊書尋找「新生」，給愛書人享用。 公共圖書館每年動用逾億公帑添置新書，與時並進，以滿足讀者的需求，然後去蕪存菁，本應無可厚非，問題在於，舊書不是一般的廢紙，應視乎內容與閱讀價值，細心處理，加以善用。 申訴專員公署調查發現，公共圖書館人員鐵板一塊，在篩出舊書前，並無任何政策，一律當作廢紙，不是賣給回收商，就是當垃圾掉棄。根據調查發現，遭掉棄的舊書之中，以中文小說及應用科學類書籍佔多，部份更只購...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
賽馬研習社——快馬唔怕排外檔
大家好，今次我刀仔第一次寫專欄，希望各位多多關照！ 賽馬其中一個勝負因素是檔位，眾所周知內檔馬遠比外檔馬有優勢，尤其是轉彎弧度較大的跑馬地馬場，所以馬匹排外檔往往換來較高賠率。但即使外檔馬亦有條件去克...
2017-09-13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6