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﻿降出貨預測 丘鈦股價反升

2017-09-13 列印
　　從事攝像頭模組製造的丘鈦科技（1478），昨日開市前主動暫停交易，並公佈今年初訂下全年增長25%的出貨指引將面臨較大壓力，修改為預計按年增長不低於10%。該集團更於昨日中午與分析員進行電話會議，主席何寧寧於電話會議上表示，為保證出貨產品的質量，所以寧願犧牲短期的出貨總數量。丘鈦科技昨日下午復牌，股價不但未有受調低出貨增長拖累，更升9.1%，收報15.4元。

　　該集團解釋，攝像頭模組出貨數量下調，主要由於客戶陸續投入量產的新項目提出了更高的規格要求，佔用人力和設備產能超過預期；以及產品結構持續優化，雙攝像頭比例上升，但在統計口徑上僅按一顆計算所致。
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