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﻿潤地上月購13地皮

2017-09-13 列印
　　華潤置地（1109）公佈今年首8個月，累計合同銷售金額約879.4億元（人民幣，下同），按年升23%；當中，以華南地區簽約總金額最高，達231.3億元。單以8月計，合同銷售金額約140.13億元。

　　此外，集團亦公佈土地收購的最新情況，今年8月份集團在北京、成都、南京、南寧、瀋陽、溫州及南昌收購了13幅地皮，總樓面面積約266.8萬平方米，而集團就相關土地收購應付的權益土地出讓金約為102.86億元。華潤置地昨日股價窄幅向上，最高升穿25元，全日升0.2%，收報24.95元，成交額1.74億。
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