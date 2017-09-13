﻿IFC外望——滙豐搞設計App比賽 保障網絡安全

滙豐為打擊金融罪行，特別設有「HSBC Safeguard」一項全球計畫。噚日就高調宣傳搞個應用程式比賽，邀請大專生和初創企業參與設計比賽。滙豐香港區一姐施穎茵話，最新、最準確嘅資料係銀行杜絕不法分子入侵金融體系嘅重要武器，該行希望借助參賽者嘅創意思維，設計出簡便嘅方式，收集客戶最新資料。



滙豐出咗兩項難題作為參賽者嘅挑戰，一係個人客戶層面，由於客戶資料時有變動，但銀行未必及時知道，令到銀行喺未取得客戶最新資料情況下，喺驗證交易同發出提示訊息都會遇到困難，而難題就係如何喺客戶同意下，利用科技令銀行嘅客戶資料紀錄同步更新？



第二個挑戰就喺商業客戶層面，因銀行以傳統方式聯絡客戶未必經常有效，尤其客戶身在外地，所以難題係如何令銀行能識別出客戶機構內嘅關鍵人士，無論對方身在何處，都能聯絡得上？參賽者可二揀一或者兩條全選。雖然難題一樣，但大專生同初創企業兩個參賽組別嘅勝出者獎金就有分別，大專生組別冠、亞、季軍獎金分別為10萬、5萬及3萬，初創企業獎金則分別有30萬、10萬及5萬。如果到時大專生嘅方案仲好過初創企業，似乎獎金安排就唔太公道。滙豐就解釋，由於初創企業有資本開支，所以有咁嘅安排。睇嚟滙豐都好體諒初創企業喎！



三星「碌八」預售創新高



南韓大牌三星電子上星期推新旗艦手機Galaxy Note 8，噚日傳出喜訊，話佢哋頭5日已經收到39.5萬部嘅預售定單，創咗Note系列歷來新高紀錄，仲一洗舊年因為Note 7熱到爆炸引發嘅連串回收等頹氣，威返次囉。



三星流動通訊事業部總裁高東真話，呢部手機自從8月23日喺紐約亮相以來，來自約40個國家嘅預售定單顯示，初步市場反應非常好。



自從發生Note 7「起火」事件，三星為咗挽回消費者嘅信心，呢部Note 8可以講係捍衛市場份額嘅「背水一戰」，現時預售咁好，應該飲得杯落啦！



呢部新機喺美國定價930至960美元（約7500港元樓下），呢個禮拜五喺美國同南韓有得賣，香港就要等到29號喎！未揸定主意嘅朋友，可以睇埋星期三凌晨發布嘅新iPhone，先至決定換邊部新機。



高瞻