﻿市場簡訊

—《華爾街日報》引述消息指，渣打（2888）遭舉報其透過私募基金持股的印尼發電廠Maxpower Group涉行為不當，故被英國金融行為管理局（FCA）傳喚出席本周舉行的會議。舉報者指Maxpower高層通過行賄獲得業務，而渣打於該公司董事會的代表亦知道當中相關問題。







—平保（2318）昨公佈，今年首8個月累計，旗下四家控股子公司的原保險合同保費收入合計為4247.23億元人民幣，按年增長31.57%。其中，產險的保費收入為1385.73億元人民幣，升約24%；人壽的保費收入為2722.9億元人民幣，升36.6%；養老保險的保費收入124.54億元，升11.4%；健康保險的保費收入為14.08億元，勁升1.72倍。







—印度媒體引述消息指，吉利汽車（175）母公司浙江吉利，正與印度能源公司JSW集團商討合營企業，共同生產電動車。合營並將針對高階電動車市場，會亦涉足電池業務，並承包興建充電站等工作。計劃投資約10億美元，雙方各佔一半公司權益。







—內地傳媒報道指出，比亞迪（1211）日前在美國國際太陽能展上宣佈，獲得美國千萬美元太陽能組件定單。此次中標170兆瓦太陽能組件採購項目，將全部供給美國NextEra能源公司，用於美國境內多處太陽能電站的建設。受消息刺激，比亞迪股價昨日升10.5%，收報54.6元







—北京體育（1803）董事局主席劉學恆表示，該公司現時處於投入期，預期下半年資本開支約2億元，與去年同期相若。問及該公司何時可轉虧為盈，他表示「很難講」，也須視乎該公司的產業佈局。公司未來兩大方向為發展氣膜場館和室內冰雪樂園，料5年內於內地建1000個氣膜場館，佔地300萬平方，主要於一線城市興建。







—華潤醫藥（3320）投資者關係部總經理陳則明表示，會尋覓合適的收購機會，包括分銷業務方面的，期望明年能夠實現覆蓋全中國。製藥方面會留意獨特的產品，包括呼吸管道、心腦血管、慢性病及呼吸等。去年上市集資中有約50億元未動用資金，將預留未來2至3年的收購。







—外電引述西班牙高等法院指，針對工商銀行（1398）馬德里分支的洗錢調查案，刑事責任追究將擴大到工行的歐洲總部盧森堡。該項調查涉及一犯罪組織通過工行轉移資金的指控。法院文件指，連同已經被調查的7位銀行高層，刑事責任的追究應升格為對工行的追究。







—渣打中國表示，與工商銀行開展了信用違約互換（CDS）交易，名義本金2000萬元人民幣，交易參考實體涉及電力行業，交易期限為一個月。渣打中國金融市場部總經理楊京表示，成為首批獲得信用風險緩釋工具核心交易商資格的外資銀行，有助多元化該行在中國信用衍生品市場的交易，增強該市場的流動性。







—標準普爾亞太地區首席經濟師Paul Gruenwald於研討會上表示，1997年亞洲金融風暴發生至今20周年，雖然中國經濟較亞洲四小龍發展遲，但卻可從各國面對金融風暴的經驗中學習，避免重蹈覆轍，因此亦形成其近年經濟發展的優勢。