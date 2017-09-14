﻿港手機設備股造好 杜指高位爭持 蘋果續軟

美股連升兩個交易日後，周三早段個別發展，杜指窄幅爭持，標指和納指則微跌。蘋果公司公佈新iPhone後，股價偏軟，昨早段曾跌近3%。不過，在港上市的一眾手機設備股昨日則逆市造好，舜宇光學（2382）昨日獲大行唱好，股價升4.4%，瑞聲科技（2018）則升1.3%。



杜瓊斯工業平均指數收市報22158點，升39點；納斯達克指數收市報6460點，升5點。滙控（005）美國預託證價格報75.53港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證價格報333.30港元，較香港收市價跌0.70港元。



生產物價指數遜預期



美國的生產物價指數（PPI）在7月按月下降0.1%，上月升0.2%，惟升幅仍少於市場預期的0.3%；按年計升幅由7月的1.9%加快至2.4%，但亦遜於市場預期。撇除食品及能源項目後的核心指數按月升0.1%，按年升2%，升幅分別低市場預期。



蘋果公司雖然有多項新產品公佈，但股價於周二早段曾跌2.95%，見157.91美元。雖然蘋果公司股價偏軟，但在港掛牌的一眾手機設備股昨日上升，信利國際（732）大漲12.1%，收市報2.6元；至於積極研發3D感測技術的舜宇光學昨日獲大行唱好，股價升4.4%，收報124元；瑞聲科技則升1.3%，收報141.3元。不過，丘鈦科技（1478）前日升逾9%後，昨日挫近5%，收報14.64元。



濠賭股報捷 新地今放榜



港股方面，恒指連升三日後昨日回吐，恒指高開12點後，走勢一直向下，最多曾跌220點，低見27751點，失守10天線（27803點），午後走勢略為回順，惟未能擺脫跌勢，收報27894點，跌78點，成交895億元。國指收報11187點，跌54點。



有大行預期9月份博彩收入向好，滙證指9月份首10日澳門博彩收入有68億澳門元，估計本月當地博彩收入升10%至13%。銀娛（027）和金沙中國（1928）昨日分別升2.4%和1.9%，合共貢獻恒指14點，為昨日表現最好的兩隻藍籌股。其他濠賭股同樣錄得升幅，新濠國際（200）升3.5%，永利澳門（1128）則漲2.5%。



另一方面，新地（016）今日公佈全年業績，市場預期全年賺242億至268億元，按年增加0.2%至10.9%。其中，花旗預期新地全年純利，按年升0.2%，至242.15億元，料每股盈利8.36元，估計每股全年派息4.1元。