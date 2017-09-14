﻿比特幣跌穿四千美元

內地監管當局出招禁制虛擬貨幣融資活動之後，華爾街大行高層周二亦加入抨擊比特幣是一場騙局，最終將爆煲。



摩根大通行政總裁戴蒙出席紐約一個銀行投資者會議期間發表演說，提到比特幣時，形容根本是「騙局」，又直指那些心存僥倖以為可以無中生有變出一個貨幣，並加以投機賺大錢的人是愚不可及。戴蒙強調，這些不受監督的虛擬貨幣卻廣為地下市場利用，助長北韓、委內瑞拉及厄瓜多爾等地區的犯罪活動，而中國的立場證明了他的看法。



據Coindesk的報價，比特幣昨日曾跌336美元，跌幅8.1%，低見3812美元，是逾一個月低位。若自比特幣9月2日攀上4919美元歷史新高計，至昨日低位已累跌1107美元，相當於22.5%。