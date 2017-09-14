﻿首度來港 本月啟動 財政部發20億美元債 相隔13年 投行擬參與

相隔13年，中國財政部本月將重啟在海外發行美元主權債券。《華爾街日報》昨引述香港銀行業人士稱，中國政府準備發行20億美元債券，投行紛紛尋求參與該交易。瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光稱，這是財政部首次來港發行美元債券，體現國家對香港金融市場的支持。



中國上一次的美元債發行要追溯到2004年10月。當年，中國發行了5年期和10年期美元和歐羅債券，籌資17億美元。



交行首席經濟學家連平認為，在香港發行美元主權債，發債成本相對較低，預期境外中資機構認購的興趣比較大。研究機構CreditSights的報告預估，這一批美元債的收益率可能較同期美國國債收益率高出0.5個百分點。



瑞穗：增加港債市品種



連平指出，自2015年「811」匯改以後，國家政策就是限制外匯流出、鼓勵外匯流入，即使近期人民幣升勢強勁，仍不會大幅放寬資金管制。在境外發行美元債，也是支持資金回流。隨著中國資本跨境流動規模加大，政府的債務結構也需要多元化。



瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光稱，財政部來港發美元債券，將為內地企業海外發債定價提供參照指標，增加香港債市的交易品種，體現國家對香港金融市場的支持。他亦提及，今年以來人民幣升值近6.5%，人民幣匯率強勢，美元仍偏弱，會削弱美元主權債的需求。沈建光預期，未來數月人民幣兌美元將在6.3至6.7間波動，中值6.5，在合理區間都是發債的適當時機。



在人行取消境外銀行的存款準備金安排後，市場揣測境外銀行將把資金存放到內地已享更高息，以致本港短期離岸人民幣（CNH）拆息顯著抽升。據財資市場公會最新公佈，CNH隔夜拆息定盤價報3.05厘，較上日升95點子；1周拆息則上升66點子，報3.51厘。分析指，十一黃金周長假即將來臨，料受此季節性因素影響，CNH拆息短期將持續上升。



周三人民幣小幅反彈。在岸人民幣CNY昨收盤報6.5309，升41點子，與離岸人民幣走勢相若。官方中間價連跌兩天，昨設在6.5382，跌105點。



人幣未來無分在岸離岸價



另外，國家金融與發展實驗室昨天主辦「人民幣和外匯市場論壇」。國家外匯管理局副局長陸磊表示陸磊出席論壇時表示，中國是新興加轉軌的市場，套利在各個市場發生。開放就是規則和國際市場接軌的過程，更多的中資機構走向海外，海外機構進入中國的金融市場，中國市場散戶主導及「羊群效應」的行為，就有可能得到改變。



陸磊又指，未來理想中的在岸市場和離岸市場，人民幣在全球市場應該是統一的，只是由於時差在不同的地方有交易，市場參與機構應該是一樣的，這樣就不會形成明顯的離岸價和在岸價的差異，並進而形成套利性跨境資金。