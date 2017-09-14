﻿童園孖展認購急增 萬桐園今起招股

前日孖展只有3億元的童園國際（3830），昨日孖展額突現狂飆至近70億元，已超購逾500倍，個別證券行的頂頭槌飛更多達300張。另外，今年重磅新股眾安保險，有消息透露將於下周一起招股。時屆農曆7月，於內地經營殯葬服務的中國萬桐園（8199），則於今日起招股。



中國萬桐園擬在創業板掛牌，但截至截稿時間仍未有招股書，昨日召開的記者會上也未對披露招股詳情。該公司執行董事李興穎表示，萬桐全球發售所得款項將用於鞏固河北省廊坊市場地位，並會留意相關併購及戰略聯盟機會，開拓京津冀都市圈殯葬市場。去年淨利率下跌主要由於上市開支所致，未來藝術及傳統殯葬服務平均收入料將上升，前者比重有望提升。



內地玩具製造及出口商童園國際昨日孖展截止，6家證券商，合共為其借出近69.68億元孖展額，相當於公開發售集資1250萬元計，超額認購逾556倍。外資數控高精密機牀製造商津上機牀中國（1651）及新加坡食品進口商 Cool Link（8491）今第二日招股。據6間券商，累計為津上機牀借出2650萬元孖展額，相當於公開發售集資5040萬元計，未足額。據5間券商，累計為 Cool Link借出400萬元孖展額，相當於公開發售集資800萬元計，未足額 。



眾安保險下周一招股



另外，眾安保險將於下周一起招股，同日並將舉行投資者推介會，擬月底前掛牌上市，集資額約10億至15億美元（約78億至117億港元），保薦人包括摩根大通、瑞信、瑞銀及招銀國際。



輝立證券高級企業融資主任陳英傑指出，孖展息率低，加上近期半新股走勢理想，令到投資者認購新股的信心增加。另外，輝立證券表示，童園有超過300張頂頭槌飛，耀才未回覆，而信誠則表示，收到的頂頭槌飛數目不多。