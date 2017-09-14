﻿慕詩將推女裝運動服

慕詩國際（130）主席兼行政總裁陳欽杰昨表示，公司年內將關閉2至3間分別位於新界及旺角的店舖。他指出，今年街舖租金議價空間大，跌近50%，而商場店舖租金下跌20至30%；租金相對收入仍佔相對大的比重。年內公司約4至5間店舖將進行翻新工程，該些店舖地區分別位於尖沙咀、銅鑼灣及中環等旺區，希望以新形象推出，預算總支出800萬元。



公司將於今年11月推出女裝運動服飾系列，定位為中檔時尚運動。他又透露該公司的產品單價將加價約20%至7000元至11000元，去年為6000元至10000元。對於下半年零售市道，他認為下半年不會太差，由於明年的農曆新年在2月中，故有利於零售的業務發展，加上今年香港經濟及股市暢旺，故對下半年有正面展望。