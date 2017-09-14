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﻿信利配股籌4.3億

2017-09-14 列印
  信利國際（732）宣佈，按每股2.02元向不少於六名承配人配售1.6億股新股，主席兼董事總經理林偉華另外認購5333萬股，所得款項總額分別為3.232億元及1.08億元，即合共約4.31億元，所得淨額將用作集團一般營運資金及加強權益資本。信利昨未受配股影響，股價反而回升，收報2.6元，升12%。

　　配股價較前收市價有12.93%折讓。緊隨配售事項及認購事項完成後，承配人將合共持股5.13%，控股股東林偉華及配偶將合共持股43.2%。
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