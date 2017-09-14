﻿捷榮「沖」上主板 集資收購拓東南亞

在港有85年歷史的咖啡紅茶「老字號」捷榮集團，昨正式遞上市申請。據其初步招股書披露，去年每日賣出的咖啡及茶最少可沖66萬杯咖啡及72萬杯奶茶。該集團冀上市集資來實現收購合併計劃，深化內地市場及拓東南亞業務。



初步招股文件顯示，捷榮的餐飲業務覆蓋本港60%食肆，當中快餐店、茶餐廳及咖啡店的覆蓋率更達78%、70%及79%。於2016年，是本港最大的咖啡紅茶供應商，亦分別是澳門及國內的第3及第4大同類供應商。該集團於2014年至2016年度的收入分別為8.8億元、8.4億元及8.5億元，相應的純利為4.9億元，4億元及6.6億元。於2013年，通過收購資產而進身急凍肉類食品業務，惟該部份業務在2015年及2016年均只佔總收入約24%，較2014年接近30%的比率有明顯下降趨勢。該集團又預料，可能宣派不少於純利的35%的股息。