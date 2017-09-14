﻿市場簡訊

—渣打銀行（2888）準備在新加坡的便利店、小型超市推出免購物提款服務，令當地的提款網點大增至逾400個。據新加坡《海峽時報》報道，渣打銀行的手機應用程式在新加坡將會採用初創企業SoCash研發的技術，有效將當地便利店、小型超市這類商戶變為提款機（ATM）的地點，讓客戶可在超過400個網點提款。每日提取的金額介乎20至500坡元（約116至2900港元），客戶毋須事先購物才可提款，且不涉任何費用。







—有傳約20多間公司正角逐收購法國安盛（AXA）旗下的香港財富管理業務，外電引述三名消息人士指，競購者大多數為中資財團，包括中國太平（966）和碧桂園（2007）。AXA計劃出售財富管理業務，是希望集中發展增長更快的亞洲業務。消息人士稱，安盛財富管理（香港）有限公司預計估值約為5億美元，主要是提供儲蓄以及投資相關的保險產品。







—中國鋁業（2600）A股早前停牌且披露正在籌劃重大事項，可能構成重大資產重組之後，昨公佈與中國太平洋保險集團簽訂戰略合作協議，雙方計劃共同建立規模不超過100億元人民幣的債權投資計劃。市場人士指出，由太保安排發債，可以避免股份集資對股價的敏感影響。







—九倉（004）主席兼常務董事吳天海指，永升入股有線寬頻（1097）的程序可望在後日完成，屆時會辭任有線寬頻主席，董事會人事亦會出現變動。他又稱，永升成功入股對有線寬頻是好消息，形容自己如釋重負。有線寬頻昨日先升後跌，收報0.23元，跌1.3%；九倉收報71.9元，跌0.8%。



—中國太平（966） 公佈，附屬公司太平人壽首八個月原保險保費收入為895.99億元人民幣，太平財險原保費收入為139.09億元人民幣，太平養老原保費收入則為34.35億元人民幣，合共1069.42億元人民幣，按年升26.06%。







—中國國航（753）公佈7月份主要營運數據，乘客人數863.82萬，按年上升1.1%，按月上升8.2%。首7個月，累計乘客人數5783.93萬，按年升4.4%。



—新華文軒（811）公佈，於昨日交易時段後訂立產權交易合同，以1.16億元人民幣代價，轉讓附屬北京華影文軒影視文化的85%股權予控股股東新華發行集團。完成後北京華影文軒影視文化將不再為新華文軒之附屬公司，於完成日後其財務業績將不再於公司之財務報表綜合入帳。







—中集集團（2039）公佈，出售非全資附屬中集電商的78.2%股權，作價6.34億元人民幣。出售完成後，中集集團不再持有中集電商任何股權。







—香港教育國際（1082）公佈，於市場出售合共1.34億股康宏（1019）股份，總代價約2634.2萬元，相當於每股平均價約0.1966元。交易完成後，該集團持有合共5.66億股康宏股份，佔康宏已發行股本總額約3.79%。出售所得款項淨額約2625.9萬元，將用作一般營運資金。







—中滔環保（1363）公佈，執行董事及主席徐湛滔通過其控制的建大，連續兩天於市場購入中滔環保股份，分別為600萬股及200萬股。