﻿明年售樓目標360億 新地盈利417億增27%

新鴻基地產（016）昨日派發截至今年6月底止年度成績表，期內基礎盈利為259.65億元，按年升7.4%，略高於預期，派末期息每股3元。股東盈利則為417.8億元，升27.9%。新地披露，未來重點策略包括積極增加中港兩地商場等收租物業面積，令內地租金收入及市場排名上升。對於海航集團啟德項目融資傳有銀行閂水喉，新地主席郭炳聯昨日指出，一向謹慎投地，不擔心風險。



對於有報度指有銀行不會為海航集團早前投得的啟德住宅地提供再融資，郭炳聯指出，海航的資金問題只是個別事件，又表示新地一向謹慎投地，不擔心未來風險，今年6月底的負債比率只有7%，謹慎理財。



投地謹慎 不擔心風險



新地未來將有數個新商場開業，他表示，現有投資物業出租率高及續租租金上升，來年的租金收入將表現良好。未來5至6年將有多個主要投資項目陸續落成。新地期內香港租務盈利達136.77億元，升3.4%，連同內地及新加坡收租物業盈利貢獻達171.4億元，升4%。租務盈利佔稅前經營盈利（不包括投資物業升值）346.9億元的49.4%，2016年度則只佔48.84%。



酒店業務營業溢利13.25億元，增加5.2%，因帝苑酒店頂層擴建部份啟用及上海浦東麗思卡爾酒店較佳之溢利貢獻。運輸基建及物流營業溢利16.54億元，增加6.5%。其他業務包括物業管理、新意網數據中心及一田百貨營運持續表現良好，營業溢利增加5%至17.24億元。



十四鄉補地價傳逾150億



副董事總經理雷霆指出，由於市場反應好，公司將2018年6月底止年度售樓目標調高至360億元，2017年度為330億元。新地未來3年每年落成港住宅逾300萬呎，並指十四鄉多幅土地已成功補地價，將發展成480萬呎項目，發展期為8年。市場估計補地價金額將超過150億元，新地則表示，要留待政府公佈相關金額。



截至6月底止年度，新地提供予買家的二按達49.8億元，大增39.5億元。雷霆表示，提供給買家的樓按金額只屬小數目，主要為買家提供靈活財務安排，少過集團資產1%，大部份一、兩年內便償還，很多買家都會轉按銀行，對財務影響輕微。



雷霆又指，未來9個月會有大量新盤推出，在香港推出的住宅項目主要包括將軍澳日出康城晉海、北角海璇、港鐵南昌站匯璽II、半山區巴丙頓山、馬鞍山雲海、九肚雲端，以及兩個分別位於大埔白石角及屯門的優質住宅項目的第一期。內地方面，將推售的住宅物業主要包括兩個合作項目上海天薈第一期和成都環貿廣場的天峻，以及全資擁有的項目東莞瓏匯的新批次。