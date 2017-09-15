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﻿杜指再創歷史新高

2017-09-15 列印
  美股連升三個交易日後，周四早段好淡爭持，杜指曾升31點，升至22189點再創歷史新高；納指和標指則走軟。杜指收市報22203點，升45點；納指收市報6429點，跌31點。滙控（005）美國預託證價格報75.39港元，較香港收市價跌0.36港元；騰訊（700）美國預託證價格報335.77港元，較香港收市價跌1.23港元。

　　美國上月消費物價指數（CPI）的按月升幅，由7月份的0.1%加快至0.4%；撇除食品和能源項目後的核心指數升0.2%，符預期。按年計，上月CPI升1.9%，核心指數亦升1.7%。另外，美國上周的首次申領失業援助人數減少1.4萬人，報28.4萬人。前周的持續申領失業援助人數增加4000人，報194.4萬人。
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