德甲升班馬漢諾威表現一鳴驚人，開季兩勝一和不敗排第三。陣中上季首席射手夏歷現已有兩球進帳，今晚聯賽有力領軍再顯地頭威力，打敗往績處下風的漢堡，主勝可捧。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨2:30直播） 漢諾威開季兩勝一和，僅以得失球差不及同得七分的多蒙特和賀芬咸排第三。該隊勝在主場威力強勁，跨季聯賽豪取七連勝，上季隊中神射手夏歷亦延續出色狀態，在德甲已有兩球士哥，今晚可望肩負數胡重責，助球隊再下一城。 相反，漢堡有中場賀治比及肯特未能披甲，而且聯賽近六次作客漢諾威僅一勝一和四負，故今仗主勝看高一線。

2017-09-15