﻿傳啟德項目遭閂水喉 海航指貸款團無變 35億元貸款兩月後到期

海航系去年起相繼以總價逾270億元奪得4幅啟德地皮，據外電引述報道稱，日前多間銀行拒絕為海航的啟德項目再融資，市場分析認為，相關地皮的權益有可能被迫出售套現。海航集團接受本報查詢時表示，目前公司的銀行貸款團並沒有任何變化，有足夠的銀行支持，財政健康良好，並有充足的資金支持項目發展。



外電昨日引述消息人士報道，8間向海航系提供合共15億美元（約117億港元）短期過渡貸款以收購啟德地皮的銀行中，最少4間已表示拒絕為海航的啟德項目再融資。



地產發展商一般在本港成功投得地皮後，會先向一家或多間銀行申請約一年期的短期過渡貸款，以支付收購地價，其後相關銀行一般會向該地產公司再發放較長年期的貸款，以支持其建築成本及支付過渡貸款的款項。報道指出，銀行拒絕放貸，主要是中央近期正密切監察海航於海外併購，包括入股成為德意志大股東等交易，以及認為本港樓價前景不明朗。



報道指出，海航系將有35億元短期貸款於今年11月到期，但相關的3家借貸銀行中，有2家已決定不再為海航提供進一步的貸款。海航系其餘就收購啟德地皮的短期貸款，亦將分別於明年1月、2月及6月陸續到期。市場分析認為，若然海航未能覓得新資金償還上述短期貸款，相關啟德地或被迫出售套現。



內地設黑名單 懲違規投資



另一邊廂，內地對境外投資進一步收緊，《中國日報》引述一位高官稱，中國將把違反境外投資新規的實體列入黑名單，為中國全面整頓境外風險投資舉措的一部份。報道引述中國國家發展和改革委員會官員張煥騰指出，黑名單上的企業不會被禁止從事海外投資，但會因為失信於監管機構而受到懲罰。



此外，商務部昨日公佈，中國8月實際使用外資（FDI）金額625.2億元（人民幣，下同），按年增長9.1%。首8個月，FDI金額5479.4億元，按年下降0.2%。商務部特別指出，中國首8月境內投資者非金融類對外直接投資（ODI）累計金額687.2億美元，按年下降41.8%，反映非理性對外投資得到進一步遏制。



固定投資增長18年最慢



另外，內地8月份工業增加值、投資、消費再度全線遜預期。今年首8個月累計，城鎮固定資產投資增長僅7.8%，降至18年以來的低點，其中，東北地區投資下降6%，拖累投資表現。分析認為，今年第四季度經濟下行壓力加大，但下半年經濟增長6.5%仍能達標。



國家統計局周四公佈，8月工業增加值增長6%，創年內低點；8月社會消費品零售增長10.1%，為2月以來新低；今年1至8月城鎮固投增長7.8%，增速創1999年以來新低。消費方面，8月社會零售總額增長10.1%。