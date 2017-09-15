﻿馬雲蔡崇信做慈善 預告未來一年沽阿里

馬雲擬沽貨做慈善，並向美國證券交易委員會（證管會）報定案。阿里巴巴昨提交予證管會的文件披露，集團董事局主席馬雲和副主席蔡崇信擬在自2017年10月起的12個月內，最多2150萬股阿里巴巴股票，以用於財富策劃及慈善用途上。



據公告，JC資產有限公司和JSP投資有限公司是馬雲及其慈善基金會名下企業，兩間公司已根據證券交易法預先公佈潛在的股權銷售計劃。馬雲擬在自今年10月起計12個月內，出售最多阿里巴巴1600萬股股份，佔他所持阿里巴巴股份的9%。以目前阿里巴巴每股178.97美元計算，這批股份約值28.64億美元。



馬雲減持最多1600萬股



蔡崇信則通過本人及其慈善基金會持有的PMH控股有限公司及Parufam有限公司，自2017年10月起12個月內出售最多550萬股阿里巴巴股票，佔蔡崇信持有阿里巴巴股份的8%。以現價計算，這批股份約值9.84億美元。



美國的證券交易法容許公司高管和董事採用書面方式，預先披露潛在的股票交易計劃以履行慈善承諾及滿足財務策略需求。股票交易時間拉長可降低消息對市場的影響，同時避免產生對公司高管，董事是否擁有重大非公開訊息的疑慮。



阿里巴巴方面回應查詢時指，根據證券交易法作申報在美國市場是普遍做法，又稱公司高管或按一定節奏及目的出售股份，但對於何時出售、於何價位出售則不作披露。



事實上，另一科網巨頭騰訊（700）的主席馬化騰，上周亦同樣以慈善用途為由減持股份。馬化騰上周申報，其創立的「馬化騰環球基金會」在場內減持200萬股，套現6.45億元。他去年宣佈，將1億股持股轉入基金會，基金會規模按現價計已達337億元。