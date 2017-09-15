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﻿雅居樂分拆雅生活獲批

2017-09-15 列印
  雅居樂（3383）昨日公佈建議分拆旗下從事物業管理、物業銷售、廣告及旅遊服務的雅生活於主板上市，已向聯交所遞交上市申請表格（A1表格），並獲聯交所確認可進行建議分拆。倘落實分拆，雅居樂計劃在若干條件限制下，向合資格股東提供雅生活股份保證配額。雅居樂現時持有雅生活72%權益，分拆完成後，料仍持有雅生活不少於50%權益，雅生活仍是該集團的附屬公司。

　　此外，雅居樂以5.4億元人民幣，收購江蘇省句容市一幅住宅地皮。該地皮佔地3.7萬平方米，預計總建築面積7.4萬平方米，樓面地價每平方米7345元人民幣。雅居樂表示，地皮鄰近主幹道，並位於核心都市生活圈，相信未來發展潛力十分優厚。
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